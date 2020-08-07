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Видеоблогеру Андрею Пауку дали 15 суток за "мелкое хулиганство"

Видеоблогер Андрей Паук из Октябрьского осуждён на 15 суток за "мелкое хулиганство". Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Паук

 Конфликт начался в школе. Заявление в милицию на блогера написала директор местной школы, которая является председателем комиссии одного из избирательных участков. 

 

Андрэй Павук / facebook.com/sheikolad


Конфликт случился на избирательном участке. Блогер снимал видео о нарушениях во время досрочного голосования. Выкладывал на YouTube-канале "Рудобельская показуха". 
"Белорусский партизан"
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