Конфликт начался в школе. Заявление в милицию на блогера написала директор местной школы, которая является председателем комиссии одного из избирательных участков.





Андрэй Павук / facebook.com/sheikolad





Конфликт случился на избирательном участке. Блогер снимал видео о нарушениях во время досрочного голосования. Выкладывал на YouTube-канале "Рудобельская показуха".