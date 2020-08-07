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В Минске задержали журналистов "Настоящего времени"

В отеле "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время" – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.

В Минске задержали журналистов "Настоящего времени"
По данным Настоящего времени, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на этот момент неизвестна.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего Времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.

Настоящее Время уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.

Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы Настоящего Времени.

Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на Настоящее Время в Праге.

Юрий Баранюк – собственный корреспондент Настоящего Времени в Санкт-Петербурге.

Настоящее Время направило запросы о задержании наших корреспондентов в МВД Беларуси.

Шестые выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Избирательная кампания в этом году в Беларуси проходит на фоне арестов оппонентов Лукашенко, активистов и мирных граждан, а также массовых пикетов в поддержку Тихановской, на которые приходят десятки тысяч белорусов.
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