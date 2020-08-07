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Незыгарь: Макей стал членом элитного гольф-клуба под Вашингтоном - взнос был сделан со счета в швейцарском банке

Известный своми сливами российский телеграм-канал Незыгарь сообщает о том, что


"3 августа сего года, в одном из самых респектабельных и фешенебельных гольф клубов в округе Колумбия близ Вашингтона, называющимся The Golf Doctor, появился новый почётный член - Mr V.V.M. 

За скромной аббревиатурой скрывается нынешний министр иностранных дел Беларуси Владимир Владимирович Макей

В списке VIP Persons, господин Макей идёт +2 (два вип гостя, разнополые, диппаспорта), что говорит о его возможных спутниках, обладающих дипломатическим иммунитетом.

Стоимость подобного членства в гольф-клубе, которым, кстати, владеет семья Нэнси Пелоси, варьируется от $500 тысяч до $1,2 млн в год, но взнос за Mr V.V.M был сделан анонимным благотворителем со счета банка Societe Generale Geneva (его Private Office, во французской части Женевы).


С этого же счета были оплачены несколько дорогостоящих вертолётов и бронеавтомобилей, в разное время переданных в дар службе безопасности президента РБ и ряду высших чиновников Грузии, Армении, Украины.

Зачастую приватные апартаменты в закрытой части клуба используют для проведения закрытых встреч и переговоров с клиентами Демпартии США и отставниками ЦРУ, курирующими ЧВК и PR-агенства по всему миру.

Уже месяц как ждёт одобрения заявка на членство в клубе Михаила Гуцериева",-пишет Незыгарь.
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