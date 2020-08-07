Обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику, Лукашенко сказал:





— Пока тут бокалы раздают … Поскольку мне пришлось эту беду перенести уже. Знаешь, я о чем уже подумал? Ты же меня в этот «золотой фонд» сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают там и потом лечат людей. Я буду сдавать кровь, ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону.





Поэтому вот я это публично говорю: чтоб все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся, ты ж знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь — лишь бы выжить. Ну, такая шутка, полушутка, полуправда.













TUT.BY подметил, что в соответствии с установленными ограничениями для донорства «сдать кровь и ее компоненты могут граждане Республики Беларусь… в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет». Александру Лукашенко, напомним, в конце августа исполнится 66 лет.