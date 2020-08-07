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Лукашенко собрался лечить оппозиционеров своей кровью. Но не имеет права

Сегодня Александр Лукашенко вручал врачам награды и сказал, что намерен сдать плазму как переболевший коронавирусом, пишет «Пул первого». Правда, по закону он этого сделать не может.

Обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику, Лукашенко сказал:

 — Пока тут бокалы раздают … Поскольку мне пришлось эту беду перенести уже. Знаешь, я о чем уже подумал? Ты же меня в этот «золотой фонд» сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают там и потом лечат людей. Я буду сдавать кровь, ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону. 

Поэтому вот я это публично говорю: чтоб все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся, ты ж знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь — лишь бы выжить. Ну, такая шутка, полушутка, полуправда.



TUT.BY подметил, что в соответствии с установленными ограничениями для донорства «сдать кровь и ее компоненты могут граждане Республики Беларусь… в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет». Александру Лукашенко, напомним, в конце августа исполнится 66 лет.
Источник: the-village.me
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