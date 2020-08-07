Антон Гашинский. Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову 7 августа было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 — в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них, сообщил TUT.BY адвокат политтехнолога





Санкции по этой статье — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.





Гашинский рассказал, что Виталий Шкляров жалуется на давление со стороны администрации СИЗО: к примеру, на придирки за то, что не побрился, — ему регулярно угрожают карцером.





— Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей, в камере нет телевизора, жалуется на ухудшение здоровья, — рассказал адвокат.





Политтехнолог ранее заявлял, что с Сергеем Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал», более того: его в момент тех событий не было в Беларуси.





Европейская федерация журналистов призвала власти Беларуси освободить Виталия Шклярова, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», и прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.





Депутаты бундестага обратились с открытым письмом на имя Александра Лукашенко с тем же призывом.





Напомним, Шкляров проходит по делу в отношении Сергея Тихановского (он обвиняется по четырем статьям, в том числе ст. 342 ч. 1 — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).





Первоначально Шкляров был задержан на 72 часа по ст. 108 УПК.





ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров якобы был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрия Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО.





Попов в сюжете рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой: войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».





В комментарии «Эхо Москвы» Гашинский рассказывал, как прошла очная ставка Шклярова и Попова.





— 5 августа у нас была проведена очная ставка с небезызвестным гражданином, репортаж про которого был на ОНТ, — с которым Виталик ни разу в жизни не общался. Все было подготовлено к тому, чтобы запечатлеть «падение Олимпа» — заранее позаботились о видеосъемке, подготовили участника очной ставки, рассчитывая, видимо, на то, что Виталий сломается и будет просить о пощаде.





Но нет — вместо этого на историческом видео был запечатлен «плач Ярославны» в исполнении «небезызвестного гражданина», которому было стыдно в глаза произнести ложь в отношении Виталия.





Может, кто-то все-таки сообразит, что то, что даже самому артисту-лжесвидетелю стало стыдно в контексте абсурдных обвинений против Виталия, несмотря на все титанические усилия по его подготовке, так себе знак.





Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. По словам источника, знакомого с ситуацией, у Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт. Сейчас к выяснению обстоятельств и причин его задержания подключились и дипломатические круги.





Виталий Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах.





В Беларусь приехал в отпуск - в Гомеле у него живет мама.