В своем видеообращении она отмечает, что во время досрочного голосования фиксируется множество грубых недопустимых нарушений, но все еще можно исправить, если достойно провести основной день голосовани - 9 августа и честно посчитать голоса именно в этот день.





"Сейчас есть два пути: продолжить путь серьезных нарушений или снять большинство вопросов по голосованию в основной день выборов. Посчитайте честно — и все скажут вам большое спасибо!" — призывает Мария Колесникова.







