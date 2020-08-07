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Мария Колесникова - членам избиркомов: Посчитайте честно, не провоцируйте белорусов на протесты!

Представитель Объединенного штаба Мария Колесникова обратилась к председателям и членам избирательных комиссий.

Мария Колесникова - членам избиркомов: Посчитайте честно, не провоцируйте белорусов на протесты!
В своем видеообращении она отмечает, что во время досрочного голосования фиксируется множество грубых недопустимых нарушений, но все еще можно исправить, если достойно провести основной день голосовани - 9 августа и честно посчитать голоса именно в этот день.

"Сейчас есть два пути: продолжить путь серьезных нарушений или снять большинство вопросов по голосованию в основной день выборов. Посчитайте честно — и все скажут вам большое спасибо!" — призывает Мария Колесникова.
"Белорусский партизан"
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