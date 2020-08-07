"Гордона поманили морковкой"

«Глава Беларуси при всей своей наглости и хамоватости все-таки боится прямо показывать пальцем на Путина и его ближайшее окружение», – заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин, комментируя интервью Лукашенко Гордону.





– Как считаете, почему за несколько дней до президентских выборов Лукашенко дал интервью именно украинскому журналисту?





– Я, честно говоря, поверил его словам, что это ему Коля посоветовал. Дмитрий Гордон сегодня на постсоветском пространстве – один из наиболее популярных журналистов, имеющий выход на многомиллионную аудиторию.





Есть, конечно, некоторые российские товарищи (например, Юрий Дудь), но им Лукашенко, конечно, не стал бы давать интервью.





Если у Гордона комплементарный способ ведения интервью, он пытается (о чем сам неоднократно говорил) выявить у человека его позитивные качества, то Дудь ставит перед собой абсолютно другие задачи. Он старается вывернуть человека наизнанку, показать не только то, о чем человек хотел бы сам о себе рассказать, но и то, о чем предпочитает умалчивать.





Гордон для Лукашенко был наиболее нейтральной и удобной фигурой. Его поманили морковкой – перспективой передачи задержанных боевиков Киеву. Хотя уверен, что Лукашенко никогда в жизни этого не сделает – Кремль такого поступка ему никогда не простит.





Для Лукашенко это интервью стало частью предвыборной кампании. Он обращался, прежде всего, к белорусской аудитории. Особенно к той части, которая симпатизирует Украине и следит за событиями там.





– Лукашенко заявил, что в средних эшелонах российской элиты есть политики, настроенные на дестабилизацию ситуации в Беларуси. Мол, это они настраивают против нашей страны российское руководство.





Лукашенко даже пообещал «отловить их и оторвать яйца». Некоторые увидели в этом намек на Михаила Бабича. Насколько правдоподобно для вас звучит такая версия?





– Эти слова – лишнее подтверждение того, что Лукашенко при всей своей наглости и хамоватости все-таки боится прямо показывать пальцем на Путина и его ближайшее окружение. Понимает, что ему простят оценочные суждения и общие претензии, но не простят конкретных обвинений против конкретных людей.





Думаю, за задержанными боевиками действительно стоит «повар Путина» Пригожин. Но он никогда бы не рискнул на какие-то действия против Беларуси без согласования с высшим российским руководством.





Поэтому здесь могут быть только две версии. Либо это провокация со стороны Лукашенко, который зная о транзите боевиков через Беларусь, решил взять их в заложники. Для белорусского телезрителя это все-таки выглядит более правдоподобно, чем, допустим, дохлые крысы в водопроводе.





Либо для боевиков Беларусь действительно была конечной точкой. Цели могли быть самыми разными – например, просто контролировать ситуацию во время выборов.





Но тогда переброска боевиков должна была произойти с ведома высшего российского руководства.