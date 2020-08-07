



В частности, Ермошина назвала платформу "Голос" вредным и преступным проектом.









"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением граждан. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальные результаты голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки," - заявила председатель ЦИК.





Валентин Стефанович придерживается иного мнения: Эксперт кампании " Правозащитники за свободные выборы " известный белорусский правозащитник и юристпридерживается иного мнения:





"Именно Центризбирком под руководством Лидии Михайловны многое сделал для девальвации доверия к официальным результатам выборов в нашей стране, а также для потери доверия ко всему избирательному процессу.





Если бы власти имплементировали многочисленные рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, рекомендации национальных независимых наблюдателей, сделали процедуру подсчета голосов прозрачной и транспарентной, то и не возникало бы необходимости в подобных общественных инициативах.





А в условиях массового недопуска наблюдателей и проведения полностью закрытых для общественности выборов как раз официальные данные ЦИК могут послужить поводом для массовых акций протеста по всей стране".







