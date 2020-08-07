Правозащитник - Ермошиной: итоги выборов девальвирует не "Голос", а действия ЦИК
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина выступила сегодня с видеообращением.
Cреди нескольких тем, которые она затронула во время своего выступления, была и оценка деятельности интернет-платформы "Голос" для альтернативного подсчёта голосов.
В частности, Ермошина назвала платформу "Голос" вредным и преступным проектом.
"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением граждан. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальные результаты голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки," - заявила председатель ЦИК.
Эксперт кампании "Правозащитники за свободные выборы" известный белорусский правозащитник и юрист Валентин Стефанович придерживается иного мнения:
"Именно Центризбирком под руководством Лидии Михайловны многое сделал для девальвации доверия к официальным результатам выборов в нашей стране, а также для потери доверия ко всему избирательному процессу.
Если бы власти имплементировали многочисленные рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, рекомендации национальных независимых наблюдателей, сделали процедуру подсчета голосов прозрачной и транспарентной, то и не возникало бы необходимости в подобных общественных инициативах.
А в условиях массового недопуска наблюдателей и проведения полностью закрытых для общественности выборов как раз официальные данные ЦИК могут послужить поводом для массовых акций протеста по всей стране".
Вслед за выступлением Лидии Ермошиной административной ответственностью подобным онлайн-платформ грозит и Генеральная прокуратура Беларуси.
Сейчас на платформе зарегистрировалось более 920 тысяч избирателей, но для того, чтобы платформа заработала и мы узнали более-менее реальный результат, нас должно быть не менее 1 миллиона.
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"Белорусский партизан"
16:27 07/08/2020
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