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Правозащитник - Ермошиной: итоги выборов девальвирует не "Голос", а действия ЦИК

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина выступила сегодня с видеообращением.

Cреди нескольких тем, которые она затронула во время своего выступления, была и оценка деятельности интернет-платформы "Голос" для альтернативного подсчёта голосов.

В частности, Ермошина назвала платформу "Голос" вредным и преступным проектом.


"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением граждан. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальные результаты голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки," - заявила председатель ЦИК.

Эксперт кампании "Правозащитники за свободные выборы" известный белорусский правозащитник и юрист Валентин Стефанович придерживается иного мнения:

"Именно Центризбирком под руководством Лидии Михайловны многое сделал для девальвации доверия к официальным результатам выборов в нашей стране, а также для потери доверия ко всему избирательному процессу.

Если бы власти имплементировали многочисленные рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, рекомендации национальных независимых наблюдателей, сделали процедуру подсчета голосов прозрачной и транспарентной, то и не возникало бы необходимости в подобных общественных инициативах. 

А в условиях массового недопуска наблюдателей и проведения полностью закрытых для общественности выборов как раз официальные данные ЦИК могут послужить поводом для массовых акций протеста по всей стране".


Сейчас на платформе зарегистрировалось более 920 тысяч избирателей, но для того, чтобы платформа заработала и мы узнали более-менее реальный результат, нас должно быть не менее 1 миллиона.

Не хотите, чтобы ваш голос украли, регистрируйтесь!
"Белорусский партизан"
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