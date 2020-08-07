Если государству нечего делать, онд пытается превратить нашу жизнь в праздник.





Одно время я и сам подыскивал на страницах фейсбука какой-нибудь ежедневный – а потом (уже на портале Тут.Бай) – еженедельный повод для праздника.





А сейчас вот вам! Кому – День железнодорожных войск, а кому – День дополнительного образования. Оно правильно. Кому-то хочется Конституции, а кому-то севрюжины с хреном. Конституцию, правда, обещают преподнести в ходе следующего президентского срока, так что хрен нам всем, граждане, безальтернативно.





Триединый штаб претендентки №1, которому сказали, что они чужие на этом празднике жизни, воспользовался Днем дополнительного образования, торжества в честь которого проходили в Киевском сквере.





Это тоже символично: власть в нашей стране упорно намеревается организовать майдан. Но альтернативщицы настроены мирно и конструктивно. «Вы хочете песен? Их есть у меня!» Вы приглашаете на официальное мероприятие, организованное мэрией? Ребята, тогда мы идем к вам!





Тихановскую не пустила охрана. Колесникову не допустили правоохранители. Но народ собрался. Около двух тысяч человек. И так как концерт власти организовали жиденький, молодежь из Дворца поставила в назначенное время запись Виктора Цоя.





Совершенно символическую. «Перемен! – требуют наши сердца!» То есть, более прозрачной была бы только песня о падении тюремных стен Яцка Качмарского в переводе Андрея Хадановича.









Ребятам, скорее всего, предложат уволиться. Но за что? Если «Песняров», которых, согласно репортажу Тут.Бай, собралось послушать менее сотни людей, а записи Цоя аплодировало значительно большее число собравшихся, то – что это значит?





Цой – жив? И парни, поставившие его запись, точно знали, чего требует публика? «Перемен!» она требует. Можно с Тихановской и Колесниковой, можно даже без оных – но «Перемен!» Причем, по мнению журналистов Тут.Бай, там было несколько тысяч человек.





Понятно, что это не аудитория для Солодухи, привыкшего выступать перед миллионами (появился и на этот раз, но не выступил), но Тихановская в сквере собрала минчан больше, чем приехало послушать седого и теряющего голос Лукашенко во Дворец Республики несколько дней назад.





Сами пришли, не автобусами их свозили.





И тут уже безразлично, кто и почему предложил власти таким дурацким образом сорвать митинг Тихановской. Сорвали. Но народ сам себе устроил праздник. День дополнительного политического образования. С лекцией в исполнении Виктора Цоя. И даже лозунг «Света!» превратился в своеобразный приказ: сумрак, развейся, пусть будет больше света!





Кстати, о праздниках. В 2011 году я по просьбе Владимира Некляева поехал в родной город Гродно, чтобы вручить приз «За свободу мысли» имени Василя Быкова, моему бывшему преподавателю Николаю Александровичу Мельникову:





Некляев счел, что эта статуэтка, которой наградил его Рух «За свободу», должна быть передана создателю Музея Быкова. И это совпало с так называемыми «молчаливыми акциями»: люди собирались и аплодировали, выражая тем самым свое несогласие с властью.





В Гродно, на Советской площади, должна была состояться эта акция. Но городские власти решили всех перехитрить. На ступеньках бывшего Дворца культуры текстильщиков установили сцену, перед ней поставили лавки. На сцене играл небольшой симфонический оркестр.





Перед сценой сидел единственный слушатель – сотрудник горисполкома Виктор Железнякович, бывший на выборах 1990 и 1995 гг. моим доверенным лицом (я баллотировался тогда в Верховный Совет). При виде меня Виктор Павлович начал тщательно изучать газету «Гродненская правда», так что глазами мы не встретились. И когда оркестр закончил играть, он даже не стал аплодировать.









Но аплодисменты тогда раздались – в другом углу площади. Бурные и продолжительные аплодисменты. Музыканты поняли, что аплодируют не им, и с огорченными лицами ушли со сцены.





А когда милиция подъехала, хватать было уже некого. За что? В праздник – нельзя аплодировать?





Кстати, что за праздник тогда отмечал торжественным концертом Гродно? Ах, да. 22 июня. Совершенно бестактный концерт получился.





6 августа 2020 года, девять лет спустя, минские власти оказались несколько более изобретательными. Но, думаю, у них тоже было совсем не праздничное настроение.





«Перемен!» – в Киевском сквере?! Символы, друзья мои, символы! Это вам не Солодуху крутить! Тихановская – для властей – чужая милая, и с этим никакая Ермошина уже не совладает.





Парни, еще раз поставьте Цоя! Послушаем вместе! Получим дополнительное политическое образование!