Коронавирус обезглавил группу российских наблюдателей на выборах
Перед поездкой в Минск положительный тест оказался у Казбека Тайсаева
Новый случай коронавируса выявлен в Госдуме. Заразился зампред комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев. Депутат сам рассказал об этом «Интерфаксу».
Тайсаев должен был возглавить группу российских наблюдателей на президентских выборах в Белaруси. Тестирование проводили прямо перед поездкой в Минск. Поэтому замену Тайсаеву «оформить не успели» и группа поедет без него, пишет агентство со ссылкой на источник в комитете.
В итоге в составе российской делегации наблюдателей от Госдумы будут Павел Шперов (ЛДПР), Артем Туров («Единая Россия») и Сергей Крючек («Справедливая Россия»). Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.
15:21 07/08/2020
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