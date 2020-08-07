Коронавирус обезглавил группу российских наблюдателей на выборах

















Новый случай коронавируса выявлен в Госдуме. Заразился зампред комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев. Депутат сам рассказал об этом «Интерфаксу»





Тайсаев должен был возглавить группу российских наблюдателей на президентских выборах в Белaруси. Тестирование проводили прямо перед поездкой в Минск. Поэтому замену Тайсаеву «оформить не успели» и группа поедет без него, пишет агентство со ссылкой на источник в комитете.





В итоге в составе российской делегации наблюдателей от Госдумы будут Павел Шперов (ЛДПР), Артем Туров («Единая Россия») и Сергей Крючек («Справедливая Россия»). Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.