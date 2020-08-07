+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

ЕС призывает Беларусь освободить всех политзаключенных и прекратить преследование мирных граждан

В заявлении подчеркивается, что Евросоюз поддерживает независимость и суверенитет Беларуси и готов к укреплению сотрудничества, но приоритетом в отношениях всегда будут права человека и демократия.

ЕС призывает Беларусь освободить всех политзаключенных и прекратить преследование мирных граждан
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси

"Президентские выборы в Беларуси состоятся в это воскресенье, 9 августа, и досрочное голосование уже началось.

В ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии. 

Мирная мобилизация общества до сих пор встречалась с неприемлемыми дальнейшими ограничениями свободы средств массовой информации и собраний, а также с задержаниями мирных демонстрантов, внутренних наблюдателей, журналистов и активистов.

Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только мирными, свободными и справедливыми выборами. ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами Беларуси.

ЕС обращается к белорусским властям с призывом гарантировать осуществление в полном объеме политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных протестующих, воздерживаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных протестующих, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

ЕС по-прежнему привержен укреплению своего взаимодействия с белорусским народом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, в то время как права человека и демократия будут оставаться на переднем крае соображений ЕС при формировании его политики в отношении этой страны", - говорится в заявлении
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]