+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Путин обсудил с Лукашенко задержанных в Минске "боевиков"

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обменялись по телефону мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

архивное фото

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики Беларусь 33 российских граждан", - цитирует сообщение ria.ru

Подробности не сообщаются.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Беларуси уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. 

При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Беларусь "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". 

МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Накануне в России заявили, что Беларусь пока не представила никакиз доказательств их вины.

Заметим, что это уже не первый разговор Путина и Лукашенко на эту тему. Ранее сообщалось, правда, неофициально, что "боевиков" они обсуждали в минувшую пятницу, причем не повышенных тонах, срываясь на крик.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]