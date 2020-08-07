Путин обсудил с Лукашенко задержанных в Минске "боевиков"

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"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики Беларусь 33 российских граждан", - цитирует сообщение ria.ru





Подробности не сообщаются.





Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Беларуси уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.





При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Беларусь "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".





МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.





Накануне в России заявили, что Беларусь пока не представила никакиз доказательств их вины.





Заметим, что это уже не первый разговор Путина и Лукашенко на эту тему. Ранее сообщалось, правда, неофициально, что "боевиков" они обсуждали в минувшую пятницу, причем не повышенных тонах, срываясь на крик.