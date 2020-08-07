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"Призываем уважать волю белорусского народа" Германия, Франция и Польша обратились к властям Беларуси

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси и призывают власти провести честные выборы.

"Призываем уважать волю белорусского народа" Германия, Франция и Польша обратились к властям Беларуси
Главы МИД Германии, Франции и Польши призвали власти Беларуси  провести честные выборы. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран Веймарского треугольника, передает tut.by

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, с большой озабоченностью наблюдаем за происходящим в Беларуси. Накануне президентских выборов мы решительно поддерживаем право белорусского народа на их фундаментальные свободы, в том числе избирательные, и поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси", — говорится в заявлении.

Министры обеспокоены тем, что представители БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ не получили возможность наблюдать за избирательным процессом.

"Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования", — указано в сообщении.


В заявлении также указано, что Беларусь важный сосед Евросоюза и активный участник Восточного партнерства. Главы МИД верят укрепление связей между Беларусью, ее народом и Европейским союзом, основанных на уважении общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и верховенство закона.

"Мы призываем руководство Беларуси освободить всех политзаключенных, воздерживаться от насилия или любой деятельности, направленной против прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа. Нет другого пути к укреплению независимости Беларуси, кроме подлинного и открытого социального диалога".
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