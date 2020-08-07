Лев Марголин: Поставлена задача дотянуть досрочное голосование до 40%

В условиях массового недопуска наблюдателей "Право выбора" к наблюдению, в помещениях для голосования на 6 августа независимые наблюдатели находились на 161 участке, из них только на 25 в соответствующих комнатах, а не в коридорах или на улице.





С 4 по 6 августа (за три дня досрочного голосования) были зафиксированы 828 инцидентов. Основное нарушение - недопуск аккредитованных наблюдателей к наблюдению внутри помещения для голосования (367 случаев).





Далее наиболее распространенными инцидентами являются: опасное оформление помещений для голосования в условиях распространения коронавируса (98 случаев), в 84 случаях комиссиями было отказано в предоставлении информации, в 80 – заявлено о несоответствии количества проголосовавших по данным комиссий и по подсчетам наблюдателей.





За три дня досрочного голосования было подано 567 жалоб.





6 августа продолжалось наблюдение на 161 участке из которых на 25 участках наблюдателей допустили внутрь помещения для голосования, на 54-ёх - наблюдали вне помещений для голосования, но в поле их зрения находился вход в помещение, и они могли фиксировать количество избирателей, а на 82 участках наблюдатели находились и вовсе вне зданий.





Основная работа наблюдателей кампании "Право выбора" – получить реальную явку, однако данной задаче мешают участковые комиссии. Так, например, в Могилеве на участке №83 Ленинского района наблюдателя кампании не допустили в помещение для голосования, несмотря на то, что сторонних наблюдателей не было.





Неоднократно председатели избирательных комиссий вызывали на независимых наблюдателей милицию, которая как минимум вывозила их с избирательных участков в отделения, как максимум - составляла протоколы по арт. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).





Подобные случаи были в частности зафиксированы в Минске, Витебске (в милицию были доставлены сразу четверо независимых наблюдателей), Полоцке, Бресте, Могилеве.





5 августа в Бобруйске на участке №35 Ленинского района наблюдателя Эдуарда Гриневецкого, который осуществлял наблюдение вне здания, задержали сотрудники милиции, а утром 6 августа провели обыск в его квартире. Теперь он ждет суда в ИВС.





В Гомеле во время передачи информации с участка задержан Владимир Непомнящих, его судьба неизвестна до сих пор.





На большинстве участков количество проголосовавших по данным комиссий значительно превышает количество по подсчетам наблюдателей. Так, 6 августа в Гомеле на участке №44 Советского района по подсчетам наблюдателей проголосовал 51 избиратель — в протоколе комиссии - 353 (разница в 7 раз).





- По итогам 6 августа наблюдение велось на 161 участке, но только с 25 участков сообщали, что наблюдение ведется в помещении для голосования. В Могилевской области таких остался 1 участок, в Минске – 2, в Витебске – 1, на 54 участках наблюдают в коридоре, 82 участка наблюдают с улицы.





Это значит, что из 300 участков наблюдение ведется чуть больше, чем на половине, - пояснил «Белорусскому партизану» национальный координатор «Право выбора» Лев Марголин. – Но из них наблюдение в помещениях для голосования ведется только на 10% участков.





- На днях Александр Лукашенко давал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о том, что за него готовы проголосовать 75-80% избирателей. И что он не наивный человек и понимает, что тысяч 500-700 проголосуют против него.





Но цифры уже не сходятся (оставим на его совести). Любому нормальному человеку, знакомому с азами математики, социологии, понятно, что человек, за которого готовы проголосовать 80% избирателей, не запрещает социологические исследования в стране, не выгоняет независимых наблюдателей с участков.





Если в первый день председатели комиссий пытались поступать по определенной логике (запретили пускать вас на участок, так сидите вне участка – даже стульчики поставим для удобства), то уже вчера получена другая команда: какие стульчики – вон за территорию школы!





Привлекли тяжелую артиллерию в виде директоров школ, их заместителей, которые крутились, как ужи на сковородке, выдумывая поводы для изгнания наблюдателей. А на некоторых участках даже окна заклеивали, чтобы наблюдатели не могли смотреть за процессом! Не ведет себя так человек, за которого готовы проголосовать 80% избирателей, - резюмировал Лев Марголин.









- Поставлена задача добиться явки 40% на досрочном голосовании (это очередной рекорд), из них процентов 90 в результате окажутся в копилке голосов за Лукашенко. И если допустить явку в 75%, то уже половину голосов Лукашенко сделают в ходе досрочного голосования. То есть чистую победу.





А дальше уже, во время основного дня голосования, в меру сил и возможностей, в силу чистоплотности избирательных комиссий будут шлифовать полученную цифру, - добавил Лев Марголин.





Справка БП. В кампанию наблюдения “Право выбора-2020” входят восемь организаций Объединенная гражданская партия, Белорусская Социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская христианская демократия, Белорусская партия “Зеленые”, Партия БНФ, оргкомитет по созданию Партии Свободы и прогресса, движение “за свободу” и независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности.



