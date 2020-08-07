Белорусское "правосудие": 10 суток - за "Перемены"!

Процесс проходил в суде Центрального района. Галанова обвинили в неподчинении милиции и мелком хулиганстве. Вела процесс печально известная судья Виктория Шабуня, ранее многократно отправлявшая активистов за решётку.





Кирилла Галанова судили в одно время с Владиславом Соколовским, процессы проходили одновременно на разных этажах здания суда. Обвиняемых на процесс не привозили, рассмотрение дела происходило через скайп, передает судили в одно время с, процессы проходили одновременно на разных этажах здания суда. Обвиняемых на процесс не привозили, рассмотрение дела происходило через скайп, передает Свабода.





"6 августа около 19.00, находясь на улице Кальварийской в присутствии большого количества людей сознательно сорвал проведение запланированного праздничного концерта, - говорится в первом протоколе, составленном на Галанова. - Включил музыкальную композицию, которая не соответствовала формату проводимого мероприятия. На замечания не реагировал. Чем проявил явное неуважение к обществу"





Согласно другому протоколу, Кирилл Галанов во время задержания оказал неповиновение сотрудникам милиции. "Пытался бежать, - озвучила протокол судья. - Хватался за форменную одежду".





Кирилл Галанов согласился с первым протоколом, содержание второго назвал ложью.





"Я работал на мероприятии у кинотеатра "Киев", - рассказал Кирилл Галанов в суде. - Ставили звук. Там было мероприятие, организованное для того, чтобы сорвать митинг Светланы Тихоновской. Мне было это максимально неприятно. Я сообщил об этом руководству Дворца молодежи.





Позвонил директору лично и от нас двоих рассказал, что не хочу работать там. Что могу дотерпеть один день, но потом хочу взять отгулы за свой счет. Либо вообще уволиться. Директор попросила подождать, не горячиться. Мне - не проблема работать, я могу работать сутками. Мне проблема такими грязными вещами заниматься"





По словам Кирилла Галанова, песню группы «Кино» они с напарником скачали из интернета.





"Скачали, ждали удобного момента, чтобы ее включить, - рассказал на суде Галанов. - По своим личным убеждениям мы должны были находиться среди людей, которые туда пришли. А не среди организаторов. Когда мы включили песню, никто из людей не просил ее выключить, не было замечаний.





Потом появились люди в костюмах и не попросили выключить музыку, а начали вырывать шнуры из аппаратуры... Я признаю, что занимался хулиганством. Но хулиганством я занимался тем образом, что участвовал в организации официального мероприятия"





Во время дачи показани Кирилл Галанов еще раз сказал, что не сопротивлялся во время задержания.









Около 14.30 был озвучен приговор - 10 суток.



