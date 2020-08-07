Белорусское "правосудие": 10 суток - за "Перемены"!
Как судили звукорежиссера Кирилла Галанова, который включил вчера на официальном мероприятии в Киевском сквере в Минске песню Виктора Цоя "Перемен"
Владислав Соколовский и Кирилл Галанов
Процесс проходил в суде Центрального района. Галанова обвинили в неподчинении милиции и мелком хулиганстве. Вела процесс печально известная судья Виктория Шабуня, ранее многократно отправлявшая активистов за решётку.
Кирилла Галанова судили в одно время с Владиславом Соколовским, процессы проходили одновременно на разных этажах здания суда. Обвиняемых на процесс не привозили, рассмотрение дела происходило через скайп, передает Свабода.
"6 августа около 19.00, находясь на улице Кальварийской в присутствии большого количества людей сознательно сорвал проведение запланированного праздничного концерта, - говорится в первом протоколе, составленном на Галанова. - Включил музыкальную композицию, которая не соответствовала формату проводимого мероприятия. На замечания не реагировал. Чем проявил явное неуважение к обществу"
Согласно другому протоколу, Кирилл Галанов во время задержания оказал неповиновение сотрудникам милиции. "Пытался бежать, - озвучила протокол судья. - Хватался за форменную одежду".
Кирилл Галанов согласился с первым протоколом, содержание второго назвал ложью.
"Я работал на мероприятии у кинотеатра "Киев", - рассказал Кирилл Галанов в суде. - Ставили звук. Там было мероприятие, организованное для того, чтобы сорвать митинг Светланы Тихоновской. Мне было это максимально неприятно. Я сообщил об этом руководству Дворца молодежи.
Позвонил директору лично и от нас двоих рассказал, что не хочу работать там. Что могу дотерпеть один день, но потом хочу взять отгулы за свой счет. Либо вообще уволиться. Директор попросила подождать, не горячиться. Мне - не проблема работать, я могу работать сутками. Мне проблема такими грязными вещами заниматься"
По словам Кирилла Галанова, песню группы «Кино» они с напарником скачали из интернета.
"Скачали, ждали удобного момента, чтобы ее включить, - рассказал на суде Галанов. - По своим личным убеждениям мы должны были находиться среди людей, которые туда пришли. А не среди организаторов. Когда мы включили песню, никто из людей не просил ее выключить, не было замечаний.
Потом появились люди в костюмах и не попросили выключить музыку, а начали вырывать шнуры из аппаратуры... Я признаю, что занимался хулиганством. Но хулиганством я занимался тем образом, что участвовал в организации официального мероприятия"
Во время дачи показани Кирилл Галанов еще раз сказал, что не сопротивлялся во время задержания.
Около 14.30 был озвучен приговор - 10 суток.
По 17.1 статье КоАП — 5 суток.
По 23.4 КоАП — 5 суток.
Срок ареста отсчитывается с момента задержания.
12:25 07/08/2020
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