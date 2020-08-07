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Боятся правды: Генпрокуратура пугает организаторов "Голоса" ответственностью

Генпрокуратура предупредила организаторов платформы "Голос" об административной ответственности за якобы незаконные "соцопросы".


Соответствующее предупреждение размещено на сайте Генпрокуратуры

"В настоящее время в интернет-пространстве посредством мобильных приложений активно действуют онлайн-платформы «Голос», Zubr.in, в которых граждан призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования, отправлять фото в адрес указанных онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей", - говорится в сообщении. 

"Исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц, претендующих на проведение опросов, относящихся к выборам президента Республики Беларусь и общественно-политической ситуации в стране, в целях обеспечения их надлежащего уровня объективности и достоверности предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr.in не получали аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации", - подчеркивают в Генпрокуратуре. 

Там также обеспокоились нашими персональными данными. "Проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан, что, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев", - предупреждает ведомство. 

"В соответствии с ч.1 ст.9.28 КоАП проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин. 

При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности по ст.9.28 КоАП", - пугает ответственостью Генпрокуратура. 


Речь идет о проекте честного подсчета голосов на выборах президента - платформе "Голос".



Таким образом, становится абсолютно очевидно, что организация онлайн-платформы для альтернативного подсчета голосов - это было единственно возможное правильное решение в условиях тотальной фальсификации результатов выборов, и сейчас власть просто в панике от того, что мы узнаем действительно реальные результаты этих выборов.

Сейчас на платформе "Голос" уже зарегистрировалось около 910 тысяч избирателей, и это беспрецедентно - это примерно 13% избирателей страны.

Но для того, чтобы платформа заработала и мы узнали более-менее реальный результат, нас должно быть хотя бы более 1 миллиона.

Не хотите, чтобы ваш голос украли, регистрируйтесь!
"Белорусский партизан"
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