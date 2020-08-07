



Соответствующее предупреждение размещено на сайте Генпрокуратуры





"В настоящее время в интернет-пространстве посредством мобильных приложений активно действуют онлайн-платформы «Голос», Zubr.in, в которых граждан призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования, отправлять фото в адрес указанных онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей", - говорится в сообщении.





"Исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц, претендующих на проведение опросов, относящихся к выборам президента Республики Беларусь и общественно-политической ситуации в стране, в целях обеспечения их надлежащего уровня объективности и достоверности предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.





Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr.in не получали аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации", - подчеркивают в Генпрокуратуре.





Там также обеспокоились нашими персональными данными. "Проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан, что, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев", - предупреждает ведомство.





"В соответствии с ч.1 ст.9.28 КоАП проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.





При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности по ст.9.28 КоАП", - пугает ответственостью Генпрокуратура.



