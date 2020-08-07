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Задержан руководитель штаба Сергея Черечня

Его обвимняют в "организации несанкционированных массовых мероприятий"

Задержан руководитель штаба Сергея Черечня
Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в Столбцах.

Лысенков – доверенное лицо и начальник штаба кандидата Сергея Черечня. В рамках досрочного голосования он был наблюдателем на участке для голосования в родных Столбцах.

Команда политика утром в пятницу опубликовала видео задержания Лысенкова.



К главе штаба кандидата в президенты подошл сотрудники правоохранительных органов, один из них сообщил, что в отношении Лысенкова начат административный процесс по подозрению в организации несанкционированных массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).

Лысенкова доставили в Столбцовский РУВД якобы для проведения проверки. 

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