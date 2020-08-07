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Теперь мы знаем что делать: Ермошина назвала провокацией идти голосовать перед закрытием участков

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина предостерегла избирателей от решения голосовать перед самым закрытием избирательных участков, об этом она заявила в видеообращении, размещенном на сайте Центризбиркома.

Теперь мы знаем что делать: Ермошина назвала провокацией идти голосовать перед закрытием участков
Ранее представители ряда альтернативных кандидатов на пост главы государства призвали электорат не принимать участие в досрочном голосовании и прийти на избирательные участки в основной день голосования после 18 часов и оставаться на участке до 20 часов, то есть момента закрытия, на что любой избиратель имеет полное право

"Прийти в конце дня голосования и образовать эдакое скопление избирателей по месту работы участковой избирательной комиссии? Сразу же могу сказать что это совет не просто вредный, этот совет будет препятствовать вашему голосованию", - сказала Ермошина.

Она пояснила, что в конце дня голосования 9 августа избирательные комиссии будут работать в меньшем составе, так как часть их состава поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому, по месту нахождения избирателей. 

Кроме этого, по словам главы ЦИК, в том случае, если будет большое количество людей, участковым комиссиям рекомендовано установить пропускной режим на участки.

"Поэтому в 8 часов вечера, когда закроются участки для голосования, а они закроются в этот час - это требование закона - просто часть избирателей может остаться за порогом избирательного участка и не принять участие в голосовании", - подчеркнула Ермошина.

"Поэтому подумайте о том, нужна ли вам эта провокация и нужен ли вам риск, в результате которого вы не сможете воспользоваться своим законным избирательным правом", - цитирует Ермошину sputnik.by
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