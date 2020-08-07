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Как диджеи показали пример членам избиркомов

Отлаженный механизм сбоит. Очередной "эксцесс" случился накануне: на официальном мероприятии в Киевском сквере Минска внезапно зазвучала песня "Перемен", еще с советских времен ставшая символичной.

Как диджеи показали пример членам избиркомов
Сценарий, утвержденный властью, накануне вечером сломали два молодых парня, сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. И вернуть концерт в нужное русло уже не смогли ни предствители администрации, ни ОМОН, пишет gazetaby.com



Посмотрите на эти кадры, как глава Центрального района Минска Дмитрий Петруша нервно пытается остановить трансляцию песни "Перемен", но у него ничего не получается


И вот как на это реагируют люди


Показательно, что приехавший выступить Александр Солодуха в итоге на сцену так и не вышел.

Сценарий власти на 9 августа точно также могут развернуть те, чьих имен мы сегодня еще не знаем. Если в избиркомах найдутся честные и смелые люди, то развязка может оказаться не в пользу Александра Лукашенко.

Есть вероятность, что даже один порядочный участник подсчета голосов, сказав о настоящих результатах, может вызвать «эффект домино» – признания других членов комиссий в разных регионах Беларуси. 

Но найдется ли этот первый, для кого достоинство – это не просто слово в энциклопедии?.. Скоро узнаем.

Порой решающую роль играют не политические лидеры, а рядовые граждане. Диджеи показали это в рамках своего небольшого мероприятия. 

9 августа ставки будут гораздо выше. После этой кампании, продемонстрировавшей существенное изменение настроений в Беларуси, никто не может дать гарантию, что механизм, больше двух десятилетий обеспечивавший «правильный» выбор, не даст осечку, и члены избиркомов тоже не включат знаменитую песню Виктора Цоя.  
"Белорусский партизан"
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