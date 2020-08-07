"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", — сказала Ермошина.





Сейчас там зарегистрировалось более 900 тысяч избирателей, но для того, чтобы платформа заработала и мы узнали более-менее реальный результат, нас должно быть не менее 1 миллиона.





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