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Ермошина в панике: объявила платформу "Голос" организатором "массовых беспорядков"

Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем видеообращении на сайте ЦИК прокомментировала создание гражданской инициативы для честного подсчета голосов на выборах


"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", — сказала Ермошина.


Речь идет о проекте честного подсчета голосов на выборах президента - платформе "Голос". 

Сейчас там зарегистрировалось более 900 тысяч избирателей, но для того, чтобы платформа заработала и мы узнали более-менее реальный результат, нас должно быть не менее 1 миллиона.

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"Бклорусский партизан"
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