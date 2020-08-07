Об этом со ссылкой на источники в российских спецслужбах пишет специальный корреспондент Александр Коц. Правда, убедительных доказательств этого он не приводит.





Комментируя эту версию в своем телеграм-канале, главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сравнил ее с сообщениями об испанском диспетчере Карлосе, который заявлял, о том что именно украинцы сбили в 2014 году боинг MH17, а на деле оказался жуликом.





Согласно расследованию, вербовка группы началась со звонка из Сирии некоего «Сергея Петровича», который предлагал бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» охранять нефтяные объекты в Сирии.





По данным издания, на мобильниках действительно высвечивался номер арабской республики, но он был виртуальным, с него доступны только исходящие звонки. Звонивший расспрашивал о навыках управления «Буками» и о знакомстве с российскими военными в зоне АТО.





Один из участников войны против Украины в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман») решил помочь ему рекрутировать группу для «работы за рубежом». Также с середины мая к переговорам подключился «менеджер по безопасности «Роснефти» Сергей Безинский, который, как сообщается, в штате «Роснефти» отсутствует, а его почта на домене нефтяной компании ( [email protected] ) перестала работать спустя двое суток после ареста россиян.





«Шаман» начал искать добровольцев вместе с отставным подполковником российской армии Кривенко, с которым вместе воевал в Донбассе. Они собрали группу из 180 человек, отправив все анкетные данные с фотографиями и реквизитами банковских карт для начисления зарплаты.





6 июля «Шаману» сообщили, что в Ливии погиб «Сергей Петрович». Через несколько дней на него с венесуэльского номера вышел новый куратор «Артур». Он звонил с номера консульского отдела посольства России в Каракасе, у которого нет возможности исходящих международных звонков.





По его предложению, боевиков разбили на 5 групп, у каждой – свой командир: «Шаман» (Миляев), «Юрич» (Кривенко), «Саныч» (Белик), «Парадокс» и «Админ» (фамилии неизвестна). Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Группу «Юрича» должны были перебросить в Венесуэлу.





В первой партии – «Шамана» – были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске.





Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас был назначен на 25 июля. За 10 дней до этого Миляеву на электронную почту пришли копии билетов на самолет на рейс турецкой авиакомп ии с вылетом из Минска 25 июля. Как сообщается, билеты приобретались в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины.





При бронировании был указан контактный телефон, который является номером телефона фирмы Тревел Сет, зарегистрированной в январе 2020 года. Также в цепочку приобретателей билетов была встроена под брендом Must go украинская компания «Изи тревел Украйнс». Билеты для группы «Саныча» покупала украинская фирма «Эйр Лайф Логистик, также зарегистрированная в январе 2020 года.





Пока группа «Шамана» собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля, а затем их отменили и на этот день. На границе их встречал гражданин Беларуси Геннадий Компан, билеты ему прислали с того же незарегистрированного адреса «Роснефти». Он довез «вагнеровцев» до Минска на двух микроавтобусах. По версии журналиста, Компана привлекли к сотрудничеству спецслужбы Беларуси, «договоры эти – липовые, печати – поддельные, а подписавший их руководитель фирмы Рустамов давно живет в Самаре, а не в Минске».





Размещала россиян в Минске Лариса Самарина – «сотрудница российского посольства в Стамбуле», по совместительству – «специалист «Роснефти». Как сообщается, это действительности не соответствует, а ее номер был зарегистрирован 15 июля. Он также виртуальный.





Санаторий «Белорусочка» на группу она забронировала с 24 по 29 июля, объяснив менеджеру, что размещает группу пассажиров перенесенного рейса. Перед вылетом, 25 июля, «Шаману» сообщили об отмене рейса, поручив уничтожить старые билеты. Тем самым, заявляет журналист, были уничтожены улики, которые должны были бы привести к СБУ.





«Тут можно только предположить, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде «диверсантов». Не зря же Александр Лукашенко 24 июля во время посещения бригады спецназа обмолвился об «иностранных ЧВК», которые собираются наводить в Беларуси беспорядки», — полагает Коц.





По его словам, «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе. При этом вполне можно допустить, что до белорусской стороны вся эта увлекательная и поучительная история была доведена в очень усеченном виде – без подробностей про авиабилеты.





Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев – вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть «Роснефть» – как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину».



