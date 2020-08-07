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Саакашвили заявил, что может стать премьер-министром

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что может стать кандидатом на пост премьер-министра Украины.


Об этом бывший глава Одесской ОГА сказал в интервью грузинскому телеканалу TV Pirveli, обсуждая осенние выборы.

Как передает УНН, глава Нацсовета реформ заявил следущее: "Я могу стать кандидатом на пост премьер-министра в крупнейшей стране Европы. Вы можете ознакомиться с украинской прессой и убедиться в этом. У меня очень важная роль в Украине. Поэтому говорить о навязывании кому моей кандидатуры смешно и странно".


"Мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия исчезнет, как страна. Иванишвили хотел, чтобы Саакашвили исчез с мировых радаров. Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны", – отметил Саакашвили.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что необходимо мобилизоваться и действовать быстро, чтобы "покончить" с Иванишвили на предстоящих выборах. По всей видимости Саакашвили имел ввиду Бидзину Иванишвили, главу правящей партии "Грузинская мечта", которая будет участвовать в предстоящих в Грузии выборах.
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