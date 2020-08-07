Экс-претендент на пост президента Цепкало поехал в Варшаву





"Валерий Цепкало с утра приземлился в Варшаве, в аэропорту его снимает национальное польское телевидение", - сказал Урбан.





"Планируются встречи Валерия Цепкало по ситуации в Беларуси с известными польскими и европейскими политиками", - добавил пресс-секретарь.





Как сообщалось, 24 июля Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси. В этот же день Цепкало заявил, что, помимо российской столицы, он намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Беларуси на Украине, в ЕС и США.





В минувшее воскресенье стало известно о прибытии Цепкало в Киев.





Центризбирком Беларуси 14 июля не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.





16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.



