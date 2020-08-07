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Класковский: Напряжение в обществе не рассосется

Политический обозреватель – о финальной фазе избирательно кампании и перспективах.


– Показательно, что в интервью Дмитрию Гордону Лукашенко назвал задержанных вагнеровцев не солдатами и не ребятами, как в других речах, а «бандитами», – пишет Александр Класковский. – Умеет работать на целевую аудиторию, в данном случае на украинскую.

При этом он аккуратно спустил на тормозах тему якобы проникновения еще одного отряда боевиков на юг Беларуси (которую сам же и породил, выступая с посланием).

Во-первых, мол, это украинские спецслужбы дали такую информацию. А во-вторых: «Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили». То есть вопрос как бы закрыт.

Да, и еще прозвучало: «Я не парюсь уж слишком по поводу протестов. Я же понимаю, что за меня всегда 20-21 процент от пришедших не голосовали».

Похоже, это тот максимум, который власти готовы отжалеть по версии Центризбиркома всем альтернативным кандидатам в сумме. А то и меньше дадут.

Как отреагируют на это сторонники Тихановской — вопрос открытый. А вот реакцию властей на возможные протесты, напротив, предугадать легко. Силовики ныне подготовились наверняка основательнее, чем в 2010-м.


Впрочем, прогнозировать, что будет происходить в Беларуси 9-10 августа, — дело крайне неблагодарное, поскольку речь идет о влиянии множества очень динамичных, в том числе субъективных факторов.

Очевидно лишь то, что напряжение в обществе не рассосется. Бессменный президент не собирается трансформировать выстроенную им систему, которая явно не справляется с вызовами времени. Не демонстрирует готовности к диалогу, компромиссу с недовольными, желающими перемен белорусами (которых смешно рисовать марионетками забугорных кукловодов).

Поэтому, с каким бы официальным результатом ни провозгласили Лукашенко победителем выборов, глубокий общественный конфликт на перспективу просто запрограммирован.
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