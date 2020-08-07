ЦИК: за три дня досрочно проголосовали 22,47% избирателей
За три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 22,47% избирателей, сообщает ЦИК.
По регионам цифры следующие:
Брестская область — 20,45%
Гродненская область — 20,05%
Гомельская область — 30,22%
Витебская область — 21,18%
Минская область — 20,84%
Могилевская область — 26,14%
В Минске, по официальным данным, досрочно проголосовали 18,89%.
Напомним, что независимые наблюдатели такого количества людей на участках не видели.
09:51 07/08/2020
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