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ЦИК: за три дня досрочно проголосовали 22,47% избирателей

За три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 22,47% избирателей, сообщает ЦИК.

По регионам цифры следующие:
 
Брестская область — 20,45%

Гродненская область — 20,05%

Гомельская область — 30,22%

Витебская область — 21,18%

Минская область — 20,84%

Могилевская область — 26,14%

В Минске, по официальным данным, досрочно проголосовали 18,89%.

Напомним, что независимые наблюдатели такого количества людей на участках не видели.  
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