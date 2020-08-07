



– Интервью Лукашенко Гордону получилось не самым информативным. Воспоминания, философия, рассказы о семье и здоровье, повтор старых тезисов + «мне жалко Свету», – пишет Артем Шрайбман. – Но самое интересное было в последние пять минут. Лукашенко сделал не слишком завуалированный, но совсем уж резкий выпад в адрес Бабича, экс-посла России, ныне замминистра экономразвития РФ.





Сначала он сказал, что «поймает, отловит и оторвет яйца» неким недоброжелателям из среднего звена российской власти. Потом сказал, что именно они стоят за отправкой вагнеровцев в Минск.





А потом добавил, что не винит в произошедшем главу ЧВК «Вагнер» Пригожина, потому что за этим стоят люди «чуть повыше, заместители министров, некоторые по Беларуси побегали, не получилось, и вот им надо доказать, что мы Беларусь тепленькую принесем и бросим какой-то башне».





Поскольку, судя по всему, именно Бабич стоит за потоками незыгаревского трэша и фейков про инсульты, скорые отставки и аншлюсы в российском телеграме – ждем нового жесткого залпа в ответ.