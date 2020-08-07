Впервые на президентских выборах в Беларуси практически будет отсутствовать международное наблюдение. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось от приезда из-за слишком позднего приглашения официального Минска. Отказалась направить делегацию в Беларусь и Парламентская ассамблея Совета Европы.





И вот на днях стало известно, что не будет наблюдателей и из России: Центризбирком РФ не получил официального приглашения от белорусских властей.





Кто будет наблюдать за президентскими выборами – так это миссия СНГ в составе около 150 человек (в ЦИК РФ заявили о невозможности направить своих наблюдателей в составе этой миссии).





UDF.BY поинтересовался у экспертов, какими могут быть последствия для белорусских властей отсутствия на выборах традиционных международных наблюдателей.





«Факт неприезда международных наблюдателей (в том числе из России) – беспрецедентный»





Эксперт в области организации наблюдения за выборами Виктор Корниенко в комментарии отметил, что белорусские власти своими решениями не дали шанса текущим выборам быть признанными в мире.





«Факт неприезда международных наблюдателей (в том числе из России) – беспрецедентный. По сути дела, белорусские власти не выполнили свои обязательства в рамках ОБСЕ: они прислали такое приглашение, которое нельзя было принять. Но, по-моему, и на расстоянии власть дала много оснований, чтобы эти выборы не были признаны легитимными», – сказал Корнеенко.





Он обратил особое внимание на отсутствие наблюдателей из России.





«Мне кажется, все идет к тому, что эти выборы не будут признаны никем – в том числе Россией. Москва добивается, чтобы Лукашенко оказался в придушенном состоянии и стал более склонен к подписанию дорожных карт по углублению интеграции», – считает Корнеенко.





А как же миссия СНГ? Прислушаются ли к ее оценке в мире?





«Единственная функция этого странного образования – оправдывать подобного рода выборы друг у друга. Больше ничего другого от них ожидать не следует. Поэтому какой авторитет у них может быть? Никакого», – отметил Корнеенко.





В Беларуси идет досрочное голосование и начинают поступать сообщения о задержаниях независимых наблюдателей. Способно ли оно в такой ситуации что-то доказать?









«Нет, для этого в Беларуси нужно менять законодательство и законоприменительную практику. Прокуратура, суд, МВД у нас действуют сообща – ни о каком признании доказательств в такой ситуации не может быть и речь. Данные независимых наблюдателей – это скорее статистика для себя: какая реальная поддержка у власти и ее оппонентов», – сказал Корнеенко.





«Никаких негативных последствий для действующей власти может и не быть»





Бывший председатель Верховного Совета и руководитель кампаний по наблюдению за выборами Мечислав Гриб отметил, что отсутствие международных наблюдателей мало что меняет для белорусских властей.





«Мне кажется, что никаких негативных последствий может и не быть. В прошлые разы международные наблюдатели присутствовали и признавали выборы несвободными и недемократическими. И что? Они уехали, состоялась инаугурация и действующую власть на деле все равно по факту признавали. Были слова, постановления, но реального значения заключения международных миссий не имели», – сказал Гриб.





В присутствии миссии СНГ он не видит смысла.





«Если в самих странах СНГ к ним еще прислушиваются, то в остальном мире эта миссия наблюдения не является авторитетной. Где они выборы не наблюдали – всегда признавали их демократическими, несмотря на нарушения правящей власти. Они всегда дают одинаковое положительное заключение: все отлично, улицы чистые, кормили хорошо, гостиница неплохая», – отметил Гриб.





По его мнению, не сможет изменить ситуацию и независимое наблюдение.





«В прошлом выявляли массу нарушений, составляли отчеты, писали заключения – но это было для истории, для изучения, в положительную сторону ничего не сдвинулось. Если раньше членов избирательных комиссий ловили за руку, то теперь они вообще не будут никого бояться и стесняться при выполнений заданий, полученных от действующей власти», – полагает Гриб.





На белорусских выборах не будет российских наблюдателей – значит ли это, что Москва не признает их?





«Я бы не связывал это вместе – будут наблюдатели или нет. Все будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между товарищем Владимиром Путиным и товарищем Александром Лукашенко», – считает Гриб.