



– Такого не было никогда — и про первое, и про второе событие. Беспрецедентные, — заявил tut.by независимый аналитик Сергей Чалый.





Первое, что бросается в глаза в нынешнем послании президента, — полное отсутствие интерактива, несмотря на все мигающие картинки, обращает внимание он. Раньше всегда за обращением следовали вопросы депутатов, было общение.





– Сейчас показывали лица зевающих людей, которых свозили туда с раннего утра. Маски на лице. Человек говорит, а из зала не получает ничего. И финальные аплодисменты пустой сцене ситуацию не меняют. Качество выступления во всем мире определяется количеством прерывавших его аплодисментов, поддерживающих удачные тезисы. Но этого ничего не было. Это был пустой зал, и было видно, как ему самому тяжело не получать интерактив от аудитории. На контрасте можете себе представить энергетику 60 тысяч человек на довольно узком пространстве площади Бангалор. Такого я не видел никогда.





Чалый обращает внимание, что на митинг многие пришли впервые — и сразу такое мощное впечатление.





— Зацеплены совершенно новые люди. И эта энергия зала дает вдохновение трем грациям, — подчеркивает он.





Президентский аргумент о том, что девушкам что-то пишут, чего они сами не понимают, Чалый считает несостоятельным.





— Видно, как у Тихановской фразы подбираются под ее привычки. Вот она начинает фразу со вдоха — и когда это правильно используется, то смотрится великолепно: (вдох) «Ну о чем же он говорит! Боже мой, какая революция?! Мы хотим честных выборов». Это настолько органично, это настолько свое!





Еще впечатлило эксперта постоянное обращение спикеров митинга к милиции: «Спасибо вам, что вы нас охраняете, что мы — в безопасности». И, что удивительно, несмотря на информационный фон с «вагнеровцами», вызовами кандидатов в ЦИК, нагнетанием, атмосфера была спокойная, милиция выполняла свою функцию очень корректно.





— Когда один человек излучает злобу, все, что нужно оппоненту, — излучать любовь и доброту. И этого достаточно. Лучше женщины этого не сделает никто. Это настоящее. Это древнее. Это подлинное. Никакие политтехнологи этому не научат, — уверен эксперт.





Напомним, в Минске, в парке Дружбы народов, 30 июля прошел агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По данным правозащитников, на митинг в Минске пришли около 63 тысяч человек. Люди активно реагировали на речи Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.





4 августа с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию выступил Александр Лукашенко. После полуторачасовой эмоциональной речи президента, собравшиеся — а это около 2,5 тысяч человек, проводили его долгими и продолжительными аплодисментами. Овации длились три минуты.



