Минобороны РФ назвало условия нанесения ядерного удара





Издание отмечает, что «ответ последует в случае использования любого оружия массового поражения, как ядерного, так и обычного», это будет расцениваться как попытка «уничтожения России как государства».





По мнению представителей Минобороны РФ, дестабилизировать мировую обстановку и вызвать гонку ядерных вооружений может прекращение Договора о нераспространении ядерного оружия. Также РФ выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который Россия и США подписали в 2010 году. Он действует до 5 февраля 2021 года.





Ранее президент США Дональд Трамп назвал контроль над ядерными вооружениями важнейшим аспектом в отношениях с Россией.