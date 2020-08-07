Минобороны РФ назвало условия нанесения ядерного удара
Глава управления ГОУ Генштаба ВС РФ Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин рассказали, в каком случае Россия может нанести по противнику ядерный удар. Как пишет «Красная звезда», данный вид оружия могут применить, если поступит информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников.
Издание отмечает, что «ответ последует в случае использования любого оружия массового поражения, как ядерного, так и обычного», это будет расцениваться как попытка «уничтожения России как государства».
По мнению представителей Минобороны РФ, дестабилизировать мировую обстановку и вызвать гонку ядерных вооружений может прекращение Договора о нераспространении ядерного оружия. Также РФ выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который Россия и США подписали в 2010 году. Он действует до 5 февраля 2021 года.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал контроль над ядерными вооружениями важнейшим аспектом в отношениях с Россией.
09:22 07/08/2020
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