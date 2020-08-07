







– Александр Григорьевич, отпустите, пожалуйста, Виталия Шклярова, – пишет главный редактор российского журнала. – У него больная мама, ему колонку в Esquire сдавать. Он не боевик, он журналист и политолог, честно вам говорю. Он не приезжал вас свергать, он приехал навестить больную мать. Он вашей государственной системе ничем не угрожает.





Государственная система, она такая вещь – ее не политологи рушат, а неверные политические решения.





Отпустите Виталия Шклярова на свободу. Это верное решение, честно вам говорю.





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Сергей Минаев – автор романа «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке», бизнесмен, влогер.