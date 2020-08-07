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Главред Esquire: «Александр Григорьевич, отпустите Шклярова. Он не боевик, честно вам говорю»

Писатель Сергей Минаев написал открытое письмо президенту Беларуси.



– Александр Григорьевич, отпустите, пожалуйста, Виталия Шклярова, – пишет главный редактор российского журнала. – У него больная мама, ему колонку в Esquire сдавать. Он не боевик, он журналист и политолог, честно вам говорю. Он не приезжал вас свергать, он приехал навестить больную мать. Он вашей государственной системе ничем не угрожает.

Государственная система, она такая вещь – ее не политологи рушат, а неверные политические решения.

Отпустите Виталия Шклярова на свободу. Это верное решение, честно вам говорю.

***

Сергей Минаев – автор романа «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке», бизнесмен, влогер.
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