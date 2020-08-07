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Глава МИД Литвы: «В Беларуси важен первый день после выборов»

Понедельник, 10 августа, по мнению Линаса Линкявичюса, наглядно покажет готовность белорусов к переменам и реакцию властей и оппозиции на результаты выборов. Которые министр иностранных дел считает непрозрачными и проходящими с нарушением международных норм.


Избирательную кампанию в Беларуси глава МИД Литвы оценил в эфире информационной радиостанции «Ziniu radijas». Линас Линкявичюс восемь лет назад был послом Литвы в Беларуси и довольно неплохо знает специфику властных кабинетов в нашей стране. Он отметил, что президентские выборы в Беларуси проходят непрозрачно, без соблюдения международных правовых норм, поскольку на выборы не были допущены потенциальные соперники президента страны Александра Лукашенко, а к процессу наблюдения за выборами не допущены международные наблюдатели.

«На сам день выборов я не делал бы прогнозов, что может случиться что-то особенное. Важен первый день после выборов, когда будут объявлены результаты. Тогда очень важна реакция власти и оппозиции на эти результаты. Вот тогда и будет видно, насколько общество созрело для этого поворота, перемен, что сильнее: страх или невозможность дальше жить в тех условиях, которые есть сейчас. Это уже будет зависеть от самих жителей Беларуси и действительно только они сами могут решать. Единственное наше ожидание и требование, чтобы не использовались избыточные силы, а также насилие против демонстрантов, представителей оппозиции, так как, возможно, это будет происходить под прикрытием именно защиты от внешнего врага или от нестабильности», - цитирует Линкявичюса «Delfi».
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