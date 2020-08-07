Глава МИД Литвы: «В Беларуси важен первый день после выборов»





Избирательную кампанию в Беларуси глава МИД Литвы оценил в эфире информационной радиостанции «Ziniu radijas». Линас Линкявичюс восемь лет назад был послом Литвы в Беларуси и довольно неплохо знает специфику властных кабинетов в нашей стране. Он отметил, что президентские выборы в Беларуси проходят непрозрачно, без соблюдения международных правовых норм, поскольку на выборы не были допущены потенциальные соперники президента страны Александра Лукашенко, а к процессу наблюдения за выборами не допущены международные наблюдатели.



