



Буквально с того же времени Фейсбук, а особенно Инстаграм артистов буквально засыпали просьбами повременить с выступлением в Беларуси, поскольку концерты за день до выборов будут носить политическую окраску и могут подпортить репутацию уважаемых артистов. Многие пользователи называют их агитационными, хоть на размещенных в сети афишах говорится, что концерты - праздничные.









Пожалуй, особенно много просьб пришло в аккаунт Леонида Агутина. «Пожалуйста, Леонид, не потеряйте белорусских поклонников навсегда, не приезжайте в Беларусь 8 августа», «Отмените, пожалуйста, концерт в Гродно! И ваш друг Пресняков пусть откажется!», «Леонид, мы очень любим вас и все ваше творчество! Но не разочаровывайте беларусов, откажитесь от концерта 8 августа. Музыка должна быть вне политики», «Уважаемый Леонид! Очень много раз слушал Вашу музыку но если приедете на агитационный концерт в Беларусь, я сотру все записи у себя и брата !!» - и еще сотни комментариев такого и куда более резкого содержания.





- Действительно, Леонид Агутин планирует приехать в Беларусь и выступить в эти выходные. Организаторы - белорусская сторона, других подробностей я не знаю, - сказала днем в четверг «Комсомолке» пресс-секретарь певца Наталия Николенко.





А на фан-странице певца в Фейсбуке появилось сообщение: «8 августа в Гродно, что на самом западе Белоруссии, на площади Ленина состоится концерт Леонида Агутина. Под последним постом певца в Инстаграме посыпались неоднозначные комментарии с признаниями в любви к творчеству, и просьбами отказаться от выступления и не приезжать. Не понятно, выражают ли эти комментарии мнение большинства жителей Гродно».





Среди большинства ответов, которые подтверждали мнение, что ехать не надо, высказался со своей страницы и сам певец:





«У меня появилась возможность выступить перед белорусской аудиторией и я этой возможностью намереваюсь воспользоваться. Мы давно не виделись, да и вообще давно не было настоящих концертов перед живыми людьми. Я никого не агитирую и ни к чему не призываю. Боже упаси. Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю. И вообще, друзья дорогие! По тем или иным причинам, у нас появилась возможность увидеться! Давайте это сделаем. К чёрту политику. Давайте в этот день петь песни и получать удовольствие друг от друга. А ваш выбор на следующий день - может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более, что и не знаю что».





Комментарии и просьбы не ехать посыпались с новой силой. И уже после 22.00 6 августа артист опубликовал следующий комментарий: «Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет».





Под словом «мы», видимо, имеется и выступление самого Леонида Агутина, и Эвелины Чага, продюссированием которой он занимается.









Также к вечеру 6 августа на официальной странице украинского «Евровидения» появилось сообщение, что выступать в Беларуси 8 августа не приедет Тина Кароль (ее концерт должен был состояться в солянке в Бобруйске). Группа Rasa в своем Инстаграме заявила: «Мы отказались от выступления в Беларуси 8 числа. Спасибо за то, что предупредили нас». Стас Пьеха пообещал приехать не раньше осени. Сообщили в своих соцсетях, что отказались от выступлений Юлианна Караулова и Оксана Ковалевская из группы «Краски» (девушек ждали в Бресте), Мэвл и «Кар-Мэн» (афиши с их именами уже на афишных тумбах в Минске).





А под полночь поклонникам, штурмовавшим социальные сети, дал ответ на просьбы не приезжать на концерт в город на Западной Двине Григорий Лепс: "Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет".





Напомним, первыми на сообщения с просьбами повременить с выступлением в Беларуси днем 6 августа откликнулись на официальной странице артиста Haddaway, известного прежде всего хитом What is love? Данные о выступлении в Беларуси там названы ошибкой и ложью