Александр Лукашенко / БЕЛТА





В конце июля Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, причем перенес его на ногах.





Однако не уточнялось, когда именно белорусский руководитель подхватил коронавирусную инфекцию. Поэтому Гордон поинтересовался, не заразил ли Лукашенко Владимира Путина, когда встречался с ним в конце июня на параде в Москве, передает "Еврорадио"





"Ну что вы. Все было там нормально, без вопросов", — ответил руководитель Беларуси.





Лукашенко сказал, что сам бы не заметил заболевание, но почувствовали недомогание его домашние. После этого он поехал с ними в больницу на компьютерную томографию. Там врач сказала Лукашенко, что он на ногах перенес коронавирус.





"Она меня заводит в эту комнату, сама уже сняла эту маску, сидит со мной, я же перенес на ногах, уже все, антитела у меня, и показывает мне — вот очаг, вот очаг. Они уже рассосались давно: это уже неделя, это 10 дней. Ну они же каждый день по 50 снимков этих видят", — поделился он подробностями.





Но на следующий день он, мол, почувствовал себя хуже, и врачи перепроверили.





"Они сделали вывод, что меня ударила хвостом эта пандемия. То есть уже в конце лета она меня зацепила хвостом, и они нашли этот очаг", — рассказал белорусский руководитель. Он потребовал, чтобы его вылечили до 4 августа, чтобы выступить с посланием белорусскому народу и парламенту.









"Там же все заточено было на мне, вы понимаете? Врачи говорят: "Александр Григорьевич, свят-свят, вам нельзя, вам нельзя ходить, вы должны лежать". "На том свете — четыре дня срока", — пересказал Лукашенко свой разговор с врачами.





"И вот они меня за 4 или 5 дней склепали — и я стоял уже за трибуной", — объяснил он.





Получается, что послание перенесли с 3 августа на 4-е из-за болезни руководителя государства.





Кстати, во время выступления Лукашенко 4 августа многие обратили внимание на то, что он постоянно вытирал пот.