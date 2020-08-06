Видео 2011 года. Павел Шеремет о выборах: трудно было среди белорусов найти такого демонического человека
Журналист Павел Шеремет является основателем сайта "Блорусский партизан", в последние годы жизни работал в интернет-издании "Украинская правда" и на радио "Вести".
Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года, когда в автомобиле, на котором он ехал, сдетонировало взрывное устройство. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На видеозаписях, фиксирующих момент подкладывания взрывчатки, были заметны силуэты предполагаемых убийц, но появилась информация, что МВД также имеет записи с чертами лиц предполагаемых преступников.
В Украине сразу создали опергруппу по расследованию этого убийства, в которую вошли представители ФБР.
До сих пор убийцы не наказаны.
"Белорусский партизан"
23:32 06/08/2020
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