+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Видео 2011 года. Павел Шеремет о выборах: трудно было среди белорусов найти такого демонического человека

Журналист Павел Шеремет является основателем сайта "Блорусский партизан", в последние годы жизни работал в интернет-издании "Украинская правда" и на радио "Вести".


Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года, когда в автомобиле, на котором он ехал, сдетонировало взрывное устройство. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На видеозаписях, фиксирующих момент подкладывания взрывчатки, были заметны силуэты предполагаемых убийц, но появилась информация, что МВД также имеет записи с чертами лиц предполагаемых преступников.
 
В Украине сразу создали опергруппу по расследованию этого убийства, в которую вошли представители ФБР.

До сих пор убийцы не наказаны.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]