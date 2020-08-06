Александр Лукашенко и Владимир Путин находятся уже более 20 лет у руководства своими государствами и безусловно обладают схожими авторитарными методами управления, но они, понятно, в разных весовых категориях.

Думаю, что есть смысл сравнить некогда популярных президентов и причины резкого снижения рейтинга на фоне возрастающих протестных акций. Не хочу предсказывать результаты выборов 8 августа 2020 года в Беларуси и вполне допускаю, что в результате фальсификаций ЦИК объявит убедительную победу Лукашенко. Только вот удержать трон у Батьки уже не получится. Дело даже не в осуждении недемократической процедуры Европой и США. Главное — проснулись жители страны, причём даже те, кто никогда не интересовался политикой.

Надоел!

Этот бесхитростный слоган наиболее точно отражает настроение белорусов. В отличие от Путина, у Лукашенко нет нефти, газа, алмазов, золота, и тем не менее качество жизни в наших странах примерно одинаково. Жители России с удовольствием отдыхают в Беларуси, отмечая чистоту на улицах, засеянные поля, порядок в городах.

Ни для кого не секрет, что Кремль планировал объединение двух наших стран с целью избрать Путина президентом нового государства. Однако в последний момент Батька отказался от второстепенной должности и потребовал полноценного участия в выборах на высший пост. Популярность Лукашенко у россиян Кремль тщательно скрывал, но шила в мешке не утаишь, поэтому выставить такого мощного конкурента Путину никто не решился. Пришлось в срочном порядке идти на обнуление сроков президента с помощью спектакля, разыгранного Терешковой, в виде поправок к Конституции. Разошлись президенты во мнениях и по борьбе с COVID-19. На мой взгляд, Путин более разумно ввёл карантин и запретил гражданам выходить на работу. Правда, компенсаций от правительства жители почти не увидели, хотя Европа и США щедро раздавали деньги семьям и предпринимателям. Лукашенко пошёл по пути отрицания разрушительных последствий пандемии, даже не прекращая спортивные состязания. Кроме того, 9 мая был проведён военный парад в Минске, что подавляющее число жителей России одобрило, расстроившись из-за переноса торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, на Красной площади в Москве. В защиту Александра Лукашенко стоит отметить, что у него нет, как у Путина, друзей-олигархов, готовых щедро делиться с президентом своими сверхприбылями. По оценкам западных аналитических компаний, белорусский президент нищий, по сравнению с российским императором. Резиденции Лукашенко похожи на домики для прислуги при шикарных «дворцах Путина», разбросанных по всей нашей необъятной стране. У Батьки нет желания участвовать в международных конфликтах и захватывать новые территории. Аннексию Крыма Лукашенко жёстко раскритиковал: «Разве у России не хватает своих территорий? У вас же своя земля стоит необработанная! Зачем вам еще?» Поэтому отношение к нему гораздо мягче со стороны международного сообщества, чем к российскому лидеру.









Александр Григорьевич умело использовал международные санкции, наложенные на Россию, и антисанкции, после чего через белорусскую границу пошли все запрещённые товары: сыры, колбасы, экзотические фрукты и многое другое. Батька громко возмущался из-за высокой цены на газ, сравнивая её с почти двукратно более дешёвыми поставками голубого топлива в Германию. Ну, так ему же поставляли по внутренним ценам, как для россиян! Как родному. При этом белорусский лидер почему-то забывал, что его страна является крупнейшим должником России (2,69 млрд долларов). Ту же нефть предоставляли Минску хоть и по высокой цене, но в долг, а нефтеперерабатывающие заводы получили немалую прибыль на давальческом сырье. Основные доходы у Лукашенко формировались за счёт России, но прибалтийские страны и Грузия тоже активно торгуют с нашей страной и при этом ни в какие союзы не входят, мало того, они жёстко критикуют политику Путина. Белорусских рабочих на стройках Москвы уже почти не увидишь, большинство гастарбайтеров оттуда предпочитают Польшу и другие страны Европы.

Я уверен, что несмотря на антироссийскую риторику Лукашенко, Путин будет его поддерживать, чего бы это ни стоило. Если смотреть правде в глаза, то у России практически не осталось союзников в мире. Грузия и Украина являются открытыми врагами режима Путина из-за отвоёванных территорий, как, впрочем, и Молдавия с её Приднестровой республикой, имеющей проросийское правительство.

Армения после революции и смены режима уже не является другом, а Азербайджан давно переориентировал свои политические предпочтения в сторону Турции. Государства Средней Азии закредитованы по уши у Китая и уже не могут вести полностью самостоятельную политику. В Казахстане нарастают свои внутриполитические протесты против действующей власти. Беларусь пока остаётся единственным европейским союзником по СНГ для России.





Очень схожи сценарии выборов президента у Путина и Лукашенко. Всех популярных кандидатов сшибают ещё на подходе к избирательной кампании. Если самых популярных соперников Батьки — Бабарико и Тихановского — посадили в тюрьму прямо перед выборами, то Путин заранее осудил сначала Ходорковского, а затем Навального. Российский лидер так и не смог подобрать себе преемника, а Лукашенко примеряет на эту роль своего младшего сына Николая.

ЦИК Беларуси решил зарегистрировать жену арестованного блогера — Светлану Тихановскую, которая умело объединилась с жёнами популярных недопущенных кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.









Эта троица женщин весьма эффектно сделала совместное заявление о своей программе: провести как единого кандидата Светлану Тихановскую, а после её победы объявить новые выборы.

Напомню, что меня задержали 13 июня 2018 года, в день назначения выборов главы Серпуховского района. Предварительно я записал на диктофон и опубликовал в YouTube в виде обращения к Путину угрозы со стороны начальника Управления делами президента по внутренней политике Андрея Ярина, председателя ОНФ Михаила Кузнецова и генерала ФСБ Ивана Ткачёва. Они требовали не участвовать в выборах и угрожали посадить меня в тюрьму с конфискацией всего имущества у моей многодетной семьи, всех родственников и знакомых предпринимателей. Меня из тюрьмы, в нарушение всех законов, не зарегистрировали, а вот моя жена Юля Шестун получила удостоверение кандидата.

Правда, когда стало очевидным её безусловное лидерство в избирательной кампании, Юлю просто сняли по суду.





Вполне возможно, такая же судьба ожидает и Светлану Тихановскую, которой дали прямой эфир на белорусском гостелеканале, где она обрушилась с жёсткой критикой на режим Лукашенко, но цензура не заблокировала и в полном объёме выдала в эфир. Мало того, ей дают возможность собирать полные стадионы своих сторонников, что для России является фантастикой. На этих многотысячных встречах Светлана Тихановская высмеивает задержание 33 бойцов ЧВК «Вагнер» из России, которых Лукашенко заподозрил в подготовке захвата власти в Белоруссии.

Реальный рейтинг у Батьки — 5%, а государственные СМИ рисуют ему 75%. Даже если Лукашенко с помощью полиции и армии отменит результаты выборов, то всё равно уже не сможет сохранить власть. Рейтинг Путина тоже катится вниз, и нашего царя ждёт такой же печальный финал. Братский народ Беларуси! Разбудите жителей России!



