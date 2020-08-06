Команда Тихановской пришла в Киевский сквер. Колесникову не пропустили. Здесь были тысячи
Свабода ведет репортаж из парка Дружбы Народов и Киевского сквера.
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Напомним, все места, предназначенные для агитации в Минске, власти оккупировали различными мероприятиями.
Таким образом, они сорвали объявленный митинг Светланы Тихановской в парке Дружбы народов на площади Бангалор. Вместо этого отмечают День Железнодорожных войск. Светлана Тихановская и ее единомышленники решили посетить одно из официальных мероприятий на Киевской площади в 19:00.
20:59 06/08/2020
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