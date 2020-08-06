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Команда Тихановской пришла в Киевский сквер. Колесникову не пропустили. Здесь были тысячи

Свабода ведет репортаж из парка Дружбы Народов и Киевского сквера.

Команда Тихановской пришла в Киевский сквер. Колесникову не пропустили. Здесь были тысячи
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Таким образом, они сорвали объявленный митинг Светланы Тихановской в ​​парке Дружбы народов на площади Бангалор. Вместо этого отмечают День Железнодорожных войск. Светлана Тихановская и ее единомышленники решили посетить одно из официальных мероприятий на Киевской площади в 19:00.
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