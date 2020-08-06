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Европейские политконсультанты требуют освобождения Шклярова

Европейская ассоциация политических консультантов (ЕАПК) обратилась к Александру Лукашенко с открытым письмом, в котором заявлено требование немедленного освобождения Виталия Шклярова.

«Александр Лукашенко пренебрегает демократическими ценностями в преддверии надвигающихся президентских выборов в Беларуси, назначенных на 9 августа, — отмечается в обращении. — За 12 дней до дня голосования, 29 июля Виталий Шкляров, долгое время являющийся членом ЕАПК, был задержан на улице Гомеля и заключен в тюрьму в Минске за 300 км от места задержания».

Напомним, Виталий Шкляров родился в Гомеле, ему 44 года. Он успел поработать в качестве политтехнолога в России, на президентских выборах в США, где участвовал в кампании Барака Обамы, в ФРГ был в команде Ангелы Меркель. О задержании Шклярова стало известно 29 июля. В эфире телеканала ОНТ заявили, что политтехнолог консультировал администраторов соцсетей, объединенных под общим названием «Страна для жизни» Сергея Тихановского. Сам Виталий Шкляров это отрицает. Его арестовали на два месяца, о предъявленном обвинении пока не сообщалось.


По словам матери Шклярова, Виталий поехал на гомельский рынок неподалеку от дома, в шортах и футболке, и пропал. «Его схватили, из Гомеля раздетого завезли в Минск. Только вечером мне позвонили, что он задержан! Я ночь не спала, я не понимаю в чем дело», — сказала женщина.

Европейская ассоциация политических консультантов выступает против очевидного произвола властей. «Виталий Шкляров — очень серьезный и опытный политический консультант», — заявляет ЕАПК и требует от Александра Лукашенко его немедленного освобождения.

Письмо завершается словами: «Как свободные граждане, принадлежащие либеральному сообществу и разделяющие ценности демократии, мы не можем закрывать глаза на подобные действия. Мы также призываем общеевропейские демократические силы содействовать освобождению нашего коллеги».
gomel.today
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