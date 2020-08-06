Видеообращение: мэр Вильнюса поддержал беларусов перед выборами





— Литовский и беларуский народы объединяют восемьсот лет совместной истории. Все время мы были вместе на стороне свободы, справедливости и верховенства права. Как известно, в Беларуси скоро пройдут выборы. Я призываю и желаю беларускому народу сделать свой выбор. Такой выбор, который вернет нас на этот путь, где мы вместе будем на стороне справедливости, верховенства права и свободы. Также призываю всех граждан Литвы не забывать про то, что наши соседи тоже жаждут свободы, для них важна наша поддержка, и мы на самом деле можем быть вместе все время — на стороне правды.



