Украинский политолог: «Лукашенко боится остаться наедине с Россией»

Самое интересное после выборов

– До выборов осталось 3 всего дня. Как думаете, кто победит?





– На мой взгляд, официальные итоги выборов ещё не будут означать победу. Поэтому я разделил бы эти понятия. Считаю, что в нынешней ситуации все-таки у Лукашенко больше шансов получить перевес по количеству голосов, но самое интересное начнется после выборов.









Сейчас у меня – ассоциации с выборами, которые были в Украине в 2004-ом. Объявленные тогда официальные итоги второго тура вызвали бурный протест активной части украинского общества. Это привело к их отмене и проведению «третьего тура». Это вполне реальный вариант и для Беларуси. Только у вас более вероятна другая последовательность — Лукашенко «нарисуют» победу сразу в первом туре, после чего массовый протест может привести к аннулированию итогов, а затем нормальным двухтуровым выборам.





– Вы считаете, что Светлана Тихановская может сломать сценарий власти?





– Думаю, да. Потому что сложившаяся ситуация для Александра Григорьевича оказалась совершенно неожиданной. Он изначально хотел сделать выборы по модели 2015 года, когда в качестве его соперников выходят одна женщина и несколько невзрачных кандидатов. К любой женщине как к сопернику Лукашенко относится в принципе несерьезно, т.к. у него довольно сексистские взгляды.





И Тихановская тоже казалась ему не опасной. Поэтому ей дали не только спокойно зарегистрироваться в кандидаты, но и раскрутиться. Я точно не знаю, кто занимается избирательной кампанией у Тихановской, но могу сказать, что она отлично сделана. Такое превосходное качество я видел, ну разве что только в президентской кампании Владимира Зеленского.





Игорь Дмитриев, политолог, Украина





– Лукашенко до сих пор репрессирует тех, кто сотрудничал с самыми яркими кандидатами от оппозиции. Недавно задержали Виталия Шклярова, помогавшего Сергею Тихановскому. Зачем? Почему тогда сама Тихановская пока на свободе?





– Думаю, Шклярова арестовали как пособника Тихановской, поэтому это как раз удар по ее штабу. По крайней мере так это преподносится. А почему репрессии сначала коснулись именно Бабарико, Тихановского и Цепкало – это чисто сексистская позиция, о которой я уже сказал.





Кампания Тихановской выглядит отличной хотя бы вот почему: как и кампания Зеленского, она выстроена не по принципу “за что-то”, а по принципу “анти”. Поэтому Светлана, как и Зеленский, стала «тефлоновым» кандидатом, к которому не пристаёт никакая пропагандистская грязь. Если бы Тихановская, как обычно делают кандидаты, вышла с некоей политико-экономической программой, то в ответ пошёл бы шквал критики по конкретным пунктам. Светлана бы неуверенно «плавала» в ответах, и её легко было бы разбить. На это изначально и рассчитывал Лукашенко.





Однако вместо этого появился союз “трёх граций” (трёх женщин – прим. Ред.), объединивший электораты Тихановского, Бабарико и Цепкало. А главным пунктом программы Тихановской стало обещание просто провести новые, честные, перевыборы.





Да и символика кампании прекрасна – кулак, “виктория” и сердце. Думаю, что это расшифровывается как “Любовью и борьбой мы добьемся победы”.









Снос системы, который сейчас происходит в Беларуси, аналогичен Украине 2015-го. Там его назвали термином “электоральный майдан”. Этот майдан происходит на выборном поле, в рамках Конституции.

В ситуации «цугцванга»

– Лукашенко ведь недавно посещал спецназ и говорил, что с майданами будет бороться всеми средствами. И даже, вероятно, будет использовать для этого армию. Отсюда вопрос: чего же он ждет? Почему до сих пор не разгоняет протесты войсками?





– Я думаю, что в этом плане Лукашенко находится в ситуации «цугцванга» (в шашках или шахматах – безвыходные условия для игрока ). Он определенно не собирается отдавать победу и, естественно, в случае поражения не захочет расставаться с властью. Однако при этом Лукашенко отлично понимает: он уже упустил момент, когда мог спокойно для себя снять Тихановскую с выборов или разгонять протест войсками.





Если Лукашенко поступит так сейчас, когда её митинги уже выросли до десятков тысяч участников, то потеряет свой главный козырь – попытку играть на балансе между Западом, Россией и Китаем. Иногда я бываю в Минске и вижу в последние годы разительные перемены: резко возросло количество иностранной рекламы, представительств иностранных компаний. В Беларусь пошел западный бизнес. Терять все это – значит для Лукашенко остаться наедине с Россией.





Кремль, конечно, скажет: “мы рады победе Лукашенко и признаем её”. Но буквально через полгода сделает всё, чтобы его сбросить. То есть Лукашенко будет раздавлен в объятиях России и смещен ею, думаю, даже не на очередных, а на досрочных выборах. Потому что уже показал сильную нелояльность российским интересам, а в Кремле такого не прощают.





– Все упирается в геополитику? Только поэтому он не использует армию?





– На мой взгляд, да. Лукашенко хочет выиграть выборы и всячески остаться у власти, но при этом не потеряв поддержку Запада. Он пытается не рассориться с ним, потому что боится Кремля.





– В Беларуси арестованы якобы бойцы российской ЧВК “Вагнер” — русские и украинцы. По сообщениям правоохранительных органов, они собирались дестабилизировать обстановку на выборах. Есть и другая версия – что эти люди просто транзитом переправлялись из Беларуси в третью страну. Что, на ваш взгляд, ближе к истине?





– Я думаю, здесь многосторонняя игра. Лукашенко воспользовался прибытием ЧВКшников, в чём ему подыграла одна из «кремлевских башен». В российской власти ведь есть разные стратегии в отношении Беларуси, там еще окончательно не решили, что с ней делать. «Вагнеровцев», видимо, использовали “втёмную”. Предположить, что «33 богатыря» действительно хотели сделать переворот и при этом всей группой поселились в санатории под контролем главы предвыборного штаба Лукашенко, да ещё и открыто разгуливали там в камуфляже – это просто забавно.





Думаю, что главный смысл этой операции Лукашенко – максимально показать Западу: “Я с вами”. Мол, Александр Григорьевич готов поссориться с Россией, чтобы за это Запад закрыл глаза на будущее подавление протестов в республике. Но предполагаю, что Запад не примет масштабный силовой разгон, а другим он быть не сможет. Лукашенко вновь вернётся в статус «изгоя».





– А разве Лукашенко не выгоден Западу? Ведь по своей сути он более-менее предсказуем. Зачем же давать возможность его сменять?





– Потому что есть ещё один мировой центр силы – Китай. Лукашенко сейчас экономически тесно связан с ним. Например, КНР своими огромными кредитами помогла Беларуси удержаться от экономического краха, когда Россия перестала её спонсировать. У Китая есть цель – сделать из Беларуси этакий транспортный хаб на пути в Европу.

Это делает Лукашенко невыгодным США – на фоне их острейшей геополитической конкуренции с Китаем. Дональд Трамп хочет сейчас иметь РФ своим союзником в борьбе против Поднебесной. Значит, наиболее выгодно для США, если новый президент РБ будет или пророссийским, или прозападным. Главное – не связанным тесными экономическими связями с КНР.





– Есть ли иностранное вмешательство в предвыборную кампанию в Беларуси?





– Я его не вижу. Все намеки якобы на «цветную революцию» и т.д. – они липовые. Никаких козней Госдепа или России в кампании Тихановской я не усматриваю. Здесь – народный массовый протест.

Если победит оппозиция…

– Как вы считаете, насколько велика поддержка народа у Александра Григорьевича? Мог бы он победить в сегодняшних условиях честно, без устранения конкурентов?





– Я пытался разобраться в настроениях белорусского общества и с горечью понял, что института социологии в этой стране нет. Видимо, он был у вас разгромлен?





– Да, у нас не проводятся независимые соцопросы. Их могут проводить лишь аккредитованные организации. Но таких организаций, по сути, нет.





– Ну вот. Поэтому судить о реальных цифрах в принципе невозможно. Поэтому и логичен главный лозунг Тихановской – дать возможность сделать честные выборы. Узнать реальные настроения народа и опереться на них.





Когда я полтора года назад был в Минске, то у меня появилась мысль сделать социологический мини-опрос. Я опросил 15-20 человек, встречавшихся мне на пути — в Минске и области, в Витебске, Гомеле, Могилёве… И был очень удивлён, что практически не увидел сторонников Лукашенко. Пожалуй, 90% было против него, а ведь я старался брать для моего опроса людей равномерно из всех гендерно-социальных страт – по канонам социологии. После этого я понял, что грядущие выборы в РБ будут интересными.





– Выгоден ли Лукашенко для Киева?





– Скорее, Киев нужен Лукашенко. Через Украину он пытается выйти на Запад. Прямо сейчас, в контексте ситуации с ЧВК идут переговоры СБУ и КГБ. Одновременно Лукашенко сейчас торгуется по их поводу и с Москвой. Может, украинцам выдадут несколько боевиков — как сигнал лояльности Западу. В рамках установления этих позитивных отношений в сентябре намечен визит Зеленского в Минск.





– Представим, что Лукашенко проиграл на выборах. Тихановская победила, начались перевыборы, и Александр Григорьевич с этим смирился. Что же он будет делать дальше?





– Оставшись на пенсии?





– Да.





– Я думаю, что он в такой ситуации вряд ли останется жить в Беларуси. Вероятно, его ждет дальняя поездка. Китай все-таки слишком далеко ментально и географически, Россия ближе. Допустим, поселится где-то в Ростовской области, рядом с Януковичем. Я был бы рад, если бы он захватил с собой и Бакиева, беглого экс-президента Кыргызстана, которого Лукашенко приютил в Беларуси. И они обсуждали бы на досуге в Ростове былые светлые для них деньки. Это – наиболее успешный сценарий. Если победит оппозиция, а Лукашенко останется в стране, на него, скорее всего, заведут уголовное дело.



