В четверг вечером в Минске проходит сразу несколько городских мероприятий: в парке Дружбы народов — праздник в честь Дня железнодорожных войск, в Киевском сквере — «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». Нюанс в том, что для проведения мероприятий городские власти выбрали площадки, определенные для агитационных митингов кандидатов в президенты.









Утром 6 августа в парке Дружбы народов готовились к вечернему мероприятию. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY





Напомним, Светлана Тихановская отменила запланированный на 6 августа агитационный митинг в парке Дружбы народов, чтобы не провоцировать людей. Ранее площадку заняла администрация Советского района, устроив там празднование Дня железнодорожных войск.









Светлана Тихановская, а также члены объединенных штабов Мария Колесникова и Вероника Цепкало планируют как граждане Республики Беларусь прийти в Киевский сквер на «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».





«Битва» за площадку для агитационных митингов кандидатов на Бангалоре

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 1 августа анонсировала новый большой митинг в Минске. Он должен был состояться 6 августа в парке Дружбы народов.





3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов с 17.00 до 21.30 праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск.





После подачи жалобы в ЦИК и Мингорисполком на решение местных властей команда Тихановской заявила, что митинг будет, несмотря на городское мероприятие. Ответа от городских властей на жалобу в штабе не получили, но вечером 5 августа стало известно, что Мингорисполком якобы прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным: площадка будет занята. Ответ города был размещен в одном из телеграм-каналов. Штаб заявил, что не получал официального ответа.





Поэтому утром 6 августа команда Тихановской попыталась установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. В то время там уже были военные, которые готовили технику и укладывали рельсы для празднования Дня железнодорожных войск. Команде кандидата разгрузить автомобиль с оборудованием не удалось: сотрудники ГАИ закрыли въезд в парк.





Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова объехала и остальные пять площадок, определенных городом для проведения агитационных митингов, но и там все было занято какими-то мероприятиями. В парке 50-летия Октября траву между плиток сегодня решили прополоть. В Киевском сквере, когда туда пришла Ковалькова, стояли две поливочные машины. На вопрос доверенного лица, зачем две, коммунальники ответили: «Будем траву между плиток поливать». Кроме того, там расставлены стулья и картины. По некоторой информации, сегодня там пройдет «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».

Елена Толкачева / Ольга Лойко / Фото: Дмитрий Брушко / Фото: Дарья Бурякина / Фото: Вадим Замировский / Галина Уласик / TUT.BY