Стала понятна истерика властей - антирейтинг Лукашенко среди горожан зашкаливает
А в честные выборы в той или иной степени верит лишь каждый пятый белорус.
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Результаты исследования, которое проводилось одной из беларусских социологических служб с мая по август 2020 оказались в распоряжении телеграм-канала Выборы
Опрос проводился онлайн, с выборкой 660-848 респондентов. Выборка включает только интернет-пользователей и городское население.
С учетом этого ситуация в целом по стране будет несколько иная, но не будет отличаться значительно, поскольку более 90% белорусов являются интернет-пользователями, а сельское население в стране составляет немногим более 20%.
Погрешность выборки примерно 3-4%.
Результаты выглядят вполне реальными, с учетом, что по официальным данным Интститута социологии, по состоянию на конец марта-начало апреля уровень доверия Лукашенко среди минчан составлял 24%, Ермошиной - 11% и вряд ли с того времени этот уровень доверия мог вырасти.
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Главное, на что стоит обратить внимание:
1. Огромный антирейтинг Лукашенко. Больше 61% не проголосуют за него ни в коем случае;
2. Резкий рост рейтинга Тихановской после объединения штабов;
3. Почти 68% считают, что выборы могут быть сфальсифицированы;
4. 28% готовы участвовать в мирных акциях против фальсификаций, и только 3% готовы к стычкам с ОМОНом, что полностью опровергает посыл властей, что белорусы вознамерились свергать власть.
Белорусы просто устали от Лукашенко и хотят избрать нового президента на честных выборах.
"Белорусский партизан"
17:02 06/08/2020
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