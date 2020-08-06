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Стала понятна истерика властей - антирейтинг Лукашенко среди горожан зашкаливает

А в честные выборы в той или иной степени верит лишь каждый пятый белорус.

Стала понятна истерика властей - антирейтинг Лукашенко среди горожан зашкаливает
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Результаты исследования, которое проводилось одной из беларусских социологических служб с мая по август 2020 оказались в распоряжении телеграм-канала Выборы

Опрос проводился онлайн, с выборкой 660-848 респондентов. Выборка включает только интернет-пользователей и городское население. 

С учетом этого ситуация в целом по стране будет несколько иная, но не будет отличаться значительно, поскольку более 90% белорусов являются интернет-пользователями, а сельское население в стране составляет немногим более 20%.

Погрешность выборки примерно 3-4%. 

Результаты выглядят вполне реальными, с учетом, что по официальным данным Интститута социологии, по состоянию на конец марта-начало апреля уровень доверия Лукашенко среди минчан составлял 24%, Ермошиной - 11% и вряд ли с того времени этот уровень доверия мог вырасти.

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Главное, на что стоит обратить внимание:

1. Огромный антирейтинг Лукашенко. Больше 61% не проголосуют за него ни в коем случае;

2. Резкий рост рейтинга Тихановской после объединения штабов;

3. Почти 68% считают, что выборы могут быть сфальсифицированы;

4. 28% готовы участвовать в мирных акциях против фальсификаций, и только 3% готовы к стычкам с ОМОНом, что полностью опровергает посыл властей, что белорусы вознамерились свергать власть.

Белорусы просто устали от Лукашенко и хотят избрать нового президента на честных выборах.
"Белорусский партизан"
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