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Нам запретят гулять по нашим улицам? В Киевском сквере срочно выставили оцепление милиции

В Киевском сквере, где сегодня проходит «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», в срочном порядке выставлено оцепление из сотрудников милиции, натянута ограждающая лента.

Всех, кто хочет пройти на праздник, досматривают.


Еще утром 6 августа в Киевском сквере не было ни ограждения, ни дежурящих милиционеров. Они приехали в сквер после 15 часов, сразу после заявления Светланы Тихановской, что она планирует вечером прийти на городской праздник.

Сейчас в сквере идет концерт, всех, кто хочет пройти на него, досматривают, передает tut.by
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