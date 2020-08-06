Нам запретят гулять по нашим улицам? В Киевском сквере срочно выставили оцепление милиции

В Киевском сквере, где сегодня проходит «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», в срочном порядке выставлено оцепление из сотрудников милиции, натянута ограждающая лента.