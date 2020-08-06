Такое мнение «Белорусскому партизану» высказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





– Появляются все новые заявления по поводу переброски в Беларусь российских боевиков. В "послании народу и парламенту" Лукашенко сообщил о еще одном отряде боевиков, переброшенном в нашу страну.





Как вы считаете, что на самом деле происходит? Действительно ли из России кто-то действует против белорусских властей?





– Белорусское руководство по сути открыто обвиняет Кремль во вмешательстве во внутренние дела – не только через поддержку альтернативных кандидатов, но, в том числе, путем заброски диверсионных групп для организации провокаций и терактов.





Это говорит о том, что, вероятно, в Минске обладают достаточной информацией, чтобы судить о реальных намерениях российского руководства.





А оно заключается в желании организовать смену режима в Беларуси, отстранить Лукашенко от власти – прежде всего, путем использования масштабных протестов, которые ожидаются в день выборов или на следующий день.





Почему в Кремле решили пойти на план «Б», на силовой сценарий в отношении Лукашенко? Ответ на этот вопрос кроется в отказе белорусского президента идти на углубленную интеграцию, которая растворила бы Беларусь в составе Российской Федерации.





– Вчера глава Беларуси пообщался с президентом Украины на тему выдачи ранее задержанных боевиков. Допускаете ли вы вероятность, что это произойдет?





– Думаю, какая-то часть боевиков будет выдана украинской стороне. Особенно та часть, которая участвовала в боевых действиях от имени незаконных вооруженных формирований на стороне сепаратистов на Донбассе.





Но не думаю, что все боевики одномоментно будут выданы Украине. Минску нужно сохранять какой-то переговорный козырь в отношениях с Россией.





Все-таки все задержанные граждане имеют российские паспорта – помимо учета того, что часть из них являлась гражданами Украины и совершила предательство в отношении своего государства.





– Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о «печальных последствиях», которые ждут Минск после обвинений в адрес Москвы. Каких действий вы ожидаете от Кремля в последние дни этих выборов и после их окончания?





– Я считаю, что нужно по-другому смотреть на возникшую ситуацию. Это не Минск устраивает здесь какие-то провокации в отношении России накануне выборов.





Звучит мысль, что якобы Лукашенко таким образом пытается поднять свой рейтинг. Но с учетом значительного уровня пророссийских настроений в Беларуси такая пиар-акция может принести руководству Беларуси больше вреда, чем пользы.





Решения о переброске боевиков в Беларусь не могли приниматься без ведома в том числе Совета безопасности РФ. Поэтому комментарий Медведев тоже весьма иллюстративен.





Если мы исходим из того, что конечная цель Кремля – смена режима, то очевидно, что Москва попытается воспользоваться протестами, которые произойдут после основной даты голосования с целью создания кризиса легитимности белорусской власти и персонально Александра Лукашенко – как внутри страны, так и на международной арене.





А также с целью создания вакуума власти.









Одним из таких действий может стать непризнание результатов выборов, т.е. победы Лукашенко. Кремль активно готовит почву для этого, отказавшись от присутствия своих наблюдателей.





Помимо формальной причины (непризнания победы Лукашенко на выборах), реальным основанием для делегитимизации действующей власти могут стать провокации во время масштабных протестов, которые приведут к летальным исходам.





Кровопролитие станет точкой невозврата и даст повод Кремлю отказаться от поддержки Лукашенко.





Похожую историю мы наблюдали во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года. Москва, имея все возможности для политической и дипломатической поддержки президента Виктора Януковича, отказалась от того, чтобы считать его легитимным: отказалась утверждать так называемый меморандум между Януковичем и представителями оппозиции.





В результате чего Янукович вынужден был самоустраниться и покинуть страну. Таким образом был создан тот самый вакуум власти, которым Кремль воспользовался для силового вмешательства во внутренние дела Украины.