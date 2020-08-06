Вероника Цепкало: Тихановская – гарант изменений в нашей стране
Вероника Цепкало рассказала, знает ли лично Владимира Путина, связан ли с Россией ее муж и что она будет делать, если Светлана Тихановская станет президентом.
А еще в интервью Naviny.by супруга незарегистрированного потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало и представитель объединенного штаба рассказала о том, каким был Лукашенко в 1994 году и в чем врет Анна Канопацкая, как Валерий Цепкало оказался в Украине и что ей не нравится в сегодняшней Беларуси.
16:13 06/08/2020
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