В Бобруйске задержаны два наблюдателя, дома у них прошли обыски

По информации "Белорусского пратизана", у наблюдателей "Право выбора-2020" в Бобруйске Эдуарда Гриневецкого и Владимира Михолапа дома проведены обыски. По словам родственников, во время обыска у Эдуарда Гриневецкого забрали ноутбук и планшет.





Эдуарда Гриневецкого задержали вчера вечером на участке №35 перед самым закрытием. По неподтвержденной информации, заявление на Эдуарда Гриневецкого подала председатель участковой комиссии. Сам наблюдатель находится в ИВС, ждет суда.





Когда состоится суд - никто не знает. После задержания на него составили протокол по арт. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).





Обыск проходит и у наблюдателя Владимира Михалапа, которого также задержали накануне и также обвиняют в мелком хулиганстве.





За наблюдателями, которые находятся около 35 избирательного участка в Бобруйске, наблюдают правоохранители. Не исключены дальнейшие провокации.





В Могилеве задержаны наблюдатели "Права выбора" и два журналиста

Александра Хамратова и Владимира Лапцевича обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции, Александра Буракова – в мелком хулиганстве. Сегодня ожидаются суды над ними в суде Ленинского района Могилева.





- Александр Хамратов ехал на машине, его остановили сотрудники ГАИ и обвинили в неповиновении. Скорее всего, его "пасли", так как с милиционерами он постоянно судился как юрист, - рассказал «Белорусскому партизану» правозащитник Борис Бухель.





5 августа около 19.00 в Могилеве задержали автомобиль, которым управлял Александр Бураков; сотрудники ГАИ заявили, что подозревают водителя в перевозке контрафактного алкоголя и потребовали открыть багажник.





Не найдя никакого контрафактного алкоголя в багажнике, машины сотрудники ГАИ заявили, что сейчас подозревают А. Буракова в переделке VIN-номера автомобиля, задержали его и доставили в РУВД Ленинского района Могилева.





Вечером 5 августа у здания Ленинского РУВД Борис Бухель стал свидетелем провокации, которая была совершена сотрудниками милиции в отношении А. Буракова.





Со стороны въездных ворот на парковку РУВД Борис Бухель сначала услышал вопли некой женщины, а затем голос Александра Буракова, который громко несколько раз крикнул - "Это провокация".





Александра Буракова ночь продержали в РУВД Ленинского района, после чего перевели в ИВС, на него составлен протокол об административном правонарушении по арт. 17.1 КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство), что может быть связано с совершенной в отношении него провокацией.