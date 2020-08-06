Спецоперация "выборы": задерживают всех - наблюдателей, правозащитников, журналистов
Шестого августа в разных городах Беларуси продолжаются задержания, давление на активистов, обыски и суды.
В Бобруйске задержаны два наблюдателя, дома у них прошли обыски
По информации "Белорусского пратизана", у наблюдателей "Право выбора-2020" в Бобруйске Эдуарда Гриневецкого и Владимира Михолапа дома проведены обыски. По словам родственников, во время обыска у Эдуарда Гриневецкого забрали ноутбук и планшет.
Эдуарда Гриневецкого задержали вчера вечером на участке №35 перед самым закрытием. По неподтвержденной информации, заявление на Эдуарда Гриневецкого подала председатель участковой комиссии. Сам наблюдатель находится в ИВС, ждет суда.
Когда состоится суд - никто не знает. После задержания на него составили протокол по арт. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).
Обыск проходит и у наблюдателя Владимира Михалапа, которого также задержали накануне и также обвиняют в мелком хулиганстве.
За наблюдателями, которые находятся около 35 избирательного участка в Бобруйске, наблюдают правоохранители. Не исключены дальнейшие провокации.
В Могилеве задержаны наблюдатели "Права выбора" и два журналиста
Александра Хамратова и Владимира Лапцевича обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции, Александра Буракова – в мелком хулиганстве. Сегодня ожидаются суды над ними в суде Ленинского района Могилева.
- Александр Хамратов ехал на машине, его остановили сотрудники ГАИ и обвинили в неповиновении. Скорее всего, его "пасли", так как с милиционерами он постоянно судился как юрист, - рассказал «Белорусскому партизану» правозащитник Борис Бухель.
5 августа около 19.00 в Могилеве задержали автомобиль, которым управлял Александр Бураков; сотрудники ГАИ заявили, что подозревают водителя в перевозке контрафактного алкоголя и потребовали открыть багажник.
Не найдя никакого контрафактного алкоголя в багажнике, машины сотрудники ГАИ заявили, что сейчас подозревают А. Буракова в переделке VIN-номера автомобиля, задержали его и доставили в РУВД Ленинского района Могилева.
Вечером 5 августа у здания Ленинского РУВД Борис Бухель стал свидетелем провокации, которая была совершена сотрудниками милиции в отношении А. Буракова.
Со стороны въездных ворот на парковку РУВД Борис Бухель сначала услышал вопли некой женщины, а затем голос Александра Буракова, который громко несколько раз крикнул - "Это провокация".
Александра Буракова ночь продержали в РУВД Ленинского района, после чего перевели в ИВС, на него составлен протокол об административном правонарушении по арт. 17.1 КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство), что может быть связано с совершенной в отношении него провокацией.
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Минск
Домой к активисту "Руху салідарнасці "Разам" Вячеслава Сивчика приходили сотрудники милиции, спрашивали о нем у жены.
У Юрия Корниловича прошел обыск из-за комментария, который он оставил под видео канала ОГП о Юрии Караеве. Были изъяты планшет и системный блок компьютера.
В Минске задержаны два активиста анархического движения - Никита Селивоник и Владислав Абазовик, передает dissident.by. еще у одного активиста под домом дежурят сотрудники в штатском.
Барановичи
В Барановичах возле дома доверенного лица Светланы Тихановской Тамары Потоцкой дежурят два сотрудника милиции. Вероятно, ее хотят превентивно задержать перед выборами.
Бобруйск
Осужденного ранее на 10 суток ареста Илью Власова забрали отбывать 7 суток из этих 10, которые у него остались.
Молодечно
Отбывать 7-суточные аресты, присужденные ранее, забрали Андрея Смоляка и Андрея Богомолова.
Слоним
В 08.40 утра задержан наблюдателя Петр Кришталь, но задержание произошло не на участке. Основания выясняются.
Гродно
В Гродно в 13.25 ГАИ остановила доверенное лицо Светланы Тихановской Дмитрия Тита и попросили его пройти к ним в машину. Вероятно, он задержан.
Днем милиционеры Алексей Войтешко и Наливайко забрали прямо с работы участника велосипедного пробега солидарности Евгения Пекутько. Его увезли в РОВД Октябрьского района. У Евгения завтра должен быть суд в суде Ленинского района Гродно за участие в велопробеге.
Гомель
В Гомеле возле подъезда ОМОН задержал регионального координатора по сбору подписей за Светлану Тихановскую Андрея Хильчика. Правозащитник Леонид Судаленко сообщает, что его увезли в РОВД Центрального района Гомеля.
"Белорусский партизан"
15:43 06/08/2020
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