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А маску носить не пробовал? Лукашенко заявил, что коронавирусом его заразили - идет расследование

Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно и в настоящее время проводится соответствующее расследование.


"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Заявление Лукашенко процитировала главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.

28 июля президент Беларуси заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах".

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - заявил он на встрече с силовиками со ссылкой на заключение врачей, выданное накануне.

Лукашенко извинился перед аудиторией за свой хриплый голос. "Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.

При этом президент порадовался, что ему удалось бессимптомно перенести заболевание. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - отметил Лукашенко.

Временной период, когда президент Беларуси являлся носителем коронавирусной инфекции COVID-19, не уточняется.
Интерфакс
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