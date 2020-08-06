



"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.





Заявление Лукашенко процитировала главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.





28 июля президент Беларуси заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах".





"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - заявил он на встрече с силовиками со ссылкой на заключение врачей, выданное накануне.





Лукашенко извинился перед аудиторией за свой хриплый голос. "Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.





При этом президент порадовался, что ему удалось бессимптомно перенести заболевание. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - отметил Лукашенко.





Временной период, когда президент Беларуси являлся носителем коронавирусной инфекции COVID-19, не уточняется.