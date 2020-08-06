Тихановская решила не проводить митинг на Бангалор

"На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей", - заявила Красулина, которую цитирует портал tut.by





Вместе с тем, продолжила она, "как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планируют в 19.00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере".





Как сообщалось, Тихановская планировала в четверг вечером провести предвыборный митинг в парке Дружбы народов в Минске, о чем заранее уведомила столичные власти. Однако накануне Мингорисполком направил уведомление кандидату в президенты, что проведение мероприятия невозможно, поскольку там запланировано празднование Дня железнодорожных войск.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа