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Тихановская решила не проводить митинг на Бангалор

Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской принял решение не проводить агитационный митинг в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске в четверг вечером, заявила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей", - заявила Красулина, которую цитирует портал tut.by.

Вместе с тем, продолжила она, "как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планируют в 19.00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере".

Как сообщалось, Тихановская планировала в четверг вечером провести предвыборный митинг в парке Дружбы народов в Минске, о чем заранее уведомила столичные власти. Однако накануне Мингорисполком направил уведомление кандидату в президенты, что проведение мероприятия невозможно, поскольку там запланировано празднование Дня железнодорожных войск.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа
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