Штаб Тихановской пояснил свое решение тем, что не желает провоцировать людей.





Напомним, ранее власти абсолютно незаконно заняли площадку в парке Дружбы народов, под мероприятие к "празднованию Дня железнодорожных войск", тем самым воспрепятствовав проведению законного пикета Тихановской, о проведении которого Светлана Тихановская заявила еще 14 июля.





С учетом, что предвыборные пикеты на определнных для этого властями площадках проходят по уведомительному принципу, занятие этой площадки под иные мероприятия абсолютно незаконны, однако поскольку власть испугалась массовости на пикетах Тихановской и незаконно их запрещает по всей стране, в штабе предложили минчанам такой вариант проведения сегодняшнего вечера.





6 августа, в 19:00, как граждане Республики Беларусь Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова планируют посетить праздник для всей семьи «Калейдоскоп творчества» (день открытых дверей учреждений дополнительного образования), который пройдет в Киевском сквере. Итак, как сообщает телеграм-канал belamova , сегодня,как граждане Республики Беларусьпланируют посетить праздник для всей семьи «Калейдоскоп творчества» (день открытых дверей учреждений дополнительного образования), который





Киевский сквер - это одна из шести площадок в Минске, где разрешены легальные митинги, но в последнюю неделю эта и все остальные площадки резко стали заняты под городские мероприятия.





Предлагаем флешмоб #рукиперемен:





1. Приходим на мероприятие в белых майках;





2. Ровно в 19.00 поднимаем руки с белыми ленточками и в течении минуты машем ими.





Таким образом мы:





- прощаемся со старой властью;

- показываем, что нас большинство;

- передадим привет ЦИК и всем членам избиратеных комиссий, даем понять, что мы все следим за их действиями и требуем честного подсчета голосов на выборах.





3. Идем 8-го августа на концерты, организованные властью в Минске и всех областных городах, и повторяем флешмоб в то же время, в том же формате.