"Прощаемся со старой властью". Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова предложили минчанам провести вечер в Киевском сквере
Команда Светланы Тихановской приняла окончательное решение о том, что агитационный пикет на площади Бангалор 6 августа не состоится. И предлагает другой вариант "прощания со старой властью"
Штаб Тихановской пояснил свое решение тем, что не желает провоцировать людей.
Напомним, ранее власти абсолютно незаконно заняли площадку в парке Дружбы народов, под мероприятие к "празднованию Дня железнодорожных войск", тем самым воспрепятствовав проведению законного пикета Тихановской, о проведении которого Светлана Тихановская заявила еще 14 июля.
С учетом, что предвыборные пикеты на определнных для этого властями площадках проходят по уведомительному принципу, занятие этой площадки под иные мероприятия абсолютно незаконны, однако поскольку власть испугалась массовости на пикетах Тихановской и незаконно их запрещает по всей стране, в штабе предложили минчанам такой вариант проведения сегодняшнего вечера.
Итак, как сообщает телеграм-канал belamova, сегодня, 6 августа, в 19:00, как граждане Республики Беларусь Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова планируют посетить праздник для всей семьи «Калейдоскоп творчества» (день открытых дверей учреждений дополнительного образования), который пройдет в Киевском сквере.
Киевский сквер - это одна из шести площадок в Минске, где разрешены легальные митинги, но в последнюю неделю эта и все остальные площадки резко стали заняты под городские мероприятия.
Предлагаем флешмоб #рукиперемен:
1. Приходим на мероприятие в белых майках;
2. Ровно в 19.00 поднимаем руки с белыми ленточками и в течении минуты машем ими.
Таким образом мы:
- прощаемся со старой властью;
- показываем, что нас большинство;
- передадим привет ЦИК и всем членам избиратеных комиссий, даем понять, что мы все следим за их действиями и требуем честного подсчета голосов на выборах.
3. Идем 8-го августа на концерты, организованные властью в Минске и всех областных городах, и повторяем флешмоб в то же время, в том же формате.
"Белорусский партизан"
15:02 06/08/2020
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