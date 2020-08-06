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Петр Кузнецов: Маски сброшены

Основатель "Сильных новостей" аналитик Петр Кузнецов - о том, что творят учителя с независимым наблюдением.

Петр Кузнецов: Маски сброшены
 В сторону учителей в течение многих лет летели обвинения в фальсификациях «выборов», пишет Петр Кузнецов.

Однако, на самом деле, все было не так и просто. Система была выстроена таким образом, что почти каждый из них мог с относительно чистой совестью сказать, что ни к чему не причастен. 

В чем роль простого фальсификатора? Стать плотно с коллегой возле стола подсчета, показать наблюдателю жопу и разложить бюллетени по стопкам. Все. 

Результаты подсчета отдельных стопок суммирует председатель, он же озвучивает итоги и передает их наверх. Как бы, прозрачностью тут и не пахнет, но формально даже председатель, который вносит в протокол то, что ему спустили сверху, был защищен от обвинений тем, что данные по конкретным участкам и результаты суммирования всех ЦИК никогда не публиковал.

В этом году маски сброшены полностью.

Посмотрите, что творят учителя с независимым наблюдением. Провоцируют, врут, скандалят, вызывают милицию, кричат. Рассказы наблюдателей - как сводки с поля боя, и, заметьте, на этом поле действуют не омоновцы, не тихари, не охранка президента, а именно учителя.

Действуют напрямую, открыто, агрессивно, прям-таки идейно и не прячась. И не скажешь уже, что "не знал", и не скажешь, что "наверху" - это делают каждый конкретный исполнитель здесь и сейчас.

Реальность такова, что процесс независимого наблюдения и, следовательно, хотя бы минимального общественного контроля за происходящим сегодня срывают. Срывают целенаправленно и спланированно, по методичкам. 

И делают это не спецслужбы, не идеологи и не БРСМ. А делают это учителя. И тут уже никто ничего придумать в оправдание не сможет.

Буду банален, но банальности потому и становятся банальностями, что они - правда, и все их повторяют. 

Ситуация с образованием и педагогами в стране - это национальная катастрофа, и даже не угроза, а прямой вызов и ясная картина темного будущего.
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