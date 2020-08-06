



По его словам, в стране задержаны немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в Беларуси. Правда, под "дестабилизацией" он имеем ввиду не страну, а собственный режим





«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», – заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА





Он уверен, что в этих хитросплетениях все решают деньги, а принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения. «Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало», – заявил он.









Под "сотрудником Госдепа" Лукашенко явно имеет ввиду политтехнолога Виталия Шклярова, который работал политическим консультантом и политтехнологом в компаниях Ангелы Меркель и Берни Сандерса, волонтером в штабе Барака Обамы, а также в штабах российских оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак.





Жена Шклярова — гражданка США, дипломат, а сам он научный сотрудник Гарвардского университета. Шкляров приехал в Беларусь в отпуск и сейчас находится в шоке от своего задержания. Шклярову 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но уехал с родины еще в конце 1990-х. В 2002 году окончил университет Фехты (Германия) по специальности «Социальные и политические науки», в последние годы жил в Штатах.





Сейчас Шкляров в минском СИЗО — проходит подозреваемым по делу в отношении Сергея Тихановского (обвиняется по четырем статьям, в том числе ст. 342 ч. 1 — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).



